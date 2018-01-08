Home Economia & Lavoro Fisco e Imprese Italiane, evasione fiscale per 93 miliardi di euro

Fisco e Imprese Italiane, evasione fiscale per 93 miliardi di euro

di Redazione 08/01/2018

L'evasione fiscale è un vero e proprio problema per l'Italia. Secondo l'Ufficio studi della CGIA infatti, il fisco verrebbe evaso per un importo pari a 93,2 miliardi di euro, dalle imprese e dalle partite IVA. Ciò significa che In altre parole le aziende sul totale del valore aggiunto si "cimentano" in un'evasione pari al 44,9 per cento. In questo caso il macro settore che più propende ad eludere il fisco è quello dei servizi professionali come le attività legali e la contabilità, nonché l'attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale. I dati dell'Istat Stando all’Istat, infatti, la sotto-dichiarazione del reddito di impresa che interessa il mondo delle libere professioni è la più alta in tutti i macro settori esaminati, con una percentuale del 16,2. Nella classifica segue la percentuale inerente al commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti, e anche ristorazione al 12,8 per cento. Dopodiché si trova quella riferita alle costruzioni con il 12,3 per cento. Ridurre il prelievo fiscale sarebbe la soluzione al problema Viene spontaneo domandarsi come combattere questa vera e propria piaga, che nell'anno comporta un mancato incasso del Fisco pari a miliardi e miliardi di euro. Il coordinatore dell’Ufficio studi dell'associazione artigiani e piccole imprese Paolo Zabeo ha dichiarato che “Per combattere questa piaga sociale ed economica la strada da percorrere è una sola: ridurre il peso del prelievo fiscale e rimuovere i numerosi ostacoli burocratici che condizionano, di fatto, coloro che ogni giorno fanno impresa. In altre parole: pagare meno per pagare tutti. Ovviamente gli evasori seriali vanno perseguiti e messi nelle condizioni di non farlo più, ma attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio. Purtroppo, esiste anche un’evasione di sopravvivenza, decisamente aumentata con la crisi, per cui non pagare le imposte ha consentito in questi ultimi anni la salvaguardia della continuità aziendale e dei posti di lavoro”.

