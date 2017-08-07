Fisco, multe per chi non accetta pagamenti Bancomat

Sanzioni per professionisti, negozianti e artigiani dal 30 settembre

Multa per chi non accetta ilcon. Dal 30 settembre 2017 ci sarà un giro di vite del fisco: le violazioni saranno punite connon proprio durissime, visto che la cifra sarà a partire da 30 Euro. Laapprovata l’anno scorso ha previsto l’obbligo di dotarsi di POS e il pagamento elettronico a partire dai. La nuova norma è allo studio deiaggiornerà in automatico la precedente.La fonte è il viceministro dell'Economia,, intervistato dal quotidiano, il quale ipotizza uan sanzione per le violazioni a partire da 30 Euro per ogni pagamento rifiutato e il provvedimento entrerà in vigore a. Il governo, inoltre, sta studiando sgravi fiscali per chi userà la carta di credito o il Bancomat per pagare, una sorta di premio per attuare una misura. Saranno previste delle esenzioni per alcuni, come gli avvocati, normalmente pagati con bonifico bancario. Questa ulteriore manovra dovrà aiutare l’applicazione dell’perdi dotarsi die accettare pagamenti non in contanti dai 5 Euro in poi, come è previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per spingere tutto il sistema verso i. L’Italia, purtroppo, è nel gradino più basso in questo settore percè si utilizzano più i contanti che carte di credito e Bancomat: la norma servirà ad abituarsi ai pagamenti elettronici, oltre ad applicare una direttiva europea in merito all’anti elusione fiscale.