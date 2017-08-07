Fisco, multe per chi non accetta pagamenti Bancomat
07/08/2017
Sanzioni per professionisti, negozianti e artigiani dal 30 settembreMulta per chi non accetta il pagamento con carta di credito e Bancomat. Dal 30 settembre 2017 ci sarà un giro di vite del fisco: le violazioni saranno punite con sanzioni non proprio durissime, visto che la cifra sarà a partire da 30 Euro. La Legge di Stabilità approvata l’anno scorso ha previsto l’obbligo di dotarsi di POS e il pagamento elettronico a partire dai 5 Euro. La nuova norma è allo studio dei Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico aggiornerà in automatico la precedente.
Fisco e pagamenti Bancomat, sanzioni per chi non accetta il POSLa fonte è il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, intervistato dal quotidiano La Repubblica, il quale ipotizza uan sanzione per le violazioni a partire da 30 Euro per ogni pagamento rifiutato e il provvedimento entrerà in vigore a settembre. Il governo, inoltre, sta studiando sgravi fiscali per chi userà la carta di credito o il Bancomat per pagare, una sorta di premio per attuare una misura anti evasione fiscale. Saranno previste delle esenzioni per alcuni professionisti con Partita IVA, come gli avvocati, normalmente pagati con bonifico bancario. Questa ulteriore manovra dovrà aiutare l’applicazione dell’obbligo per esercenti, artigiani e professionisti di dotarsi di POS e accettare pagamenti non in contanti dai 5 Euro in poi, come è previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per spingere tutto il sistema verso i pagamenti elettronici. L’Italia, purtroppo, è nel gradino più basso in questo settore percè si utilizzano più i contanti che carte di credito e Bancomat: la norma servirà ad abituarsi ai pagamenti elettronici, oltre ad applicare una direttiva europea in merito all’anti elusione fiscale.
