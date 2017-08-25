Florida: condannato a morte con un nuovo farmaco mai usato

Nel 1987 Mark Asay ha ucciso due uomini, uno ispanico e un afroamericano. L’uomo è stato condannato a morte (la prima dopo 18 mesi) e per tutti è la cavia. Lo stato della Florida infatti per l’iniezione letale ha usato l'etomidate, un anestetico sviluppato negli anni ‘70 dalla Janssen (Johnson&Johnson).

Condannato per omicidi razzisti in Florida: è il primo uomo bianco

L’eco della condanna a morte di Mark Asay è arrivato anche nel nostro paese perché l’uomo è stato trattato come una cavia. Per la prima volta infatti, nello stato della Florida, è stato sperimentato un nuovo farmaco. La Johnson&Johnson si è dissociata dall’utilizzo dei suoi farmaci per le iniezioni letali ma Mark Asay è spirato alle 18:22 (0:22 in Italia).

L’uomo aveva 53 anni ed è stato ucciso con un’iniezione in cui c’erano due farmaci oltre all’etomiade. L’anestetico è un agente ipnotico intravenoso la cui formula è completamente diversa dalle altri. La scelta che ha fatto discutere si è resa necessaria perché il Midazolam è quasi introvabile da quando le case farmaceutiche tra cui la Pfizer si sono rifiutate di distribuirlo.

Quando sarà abolita la condanna a morte negli Stati Uniti?

Gli avvocati di Mark Asay hanno cercato di bloccare l’esecuzione perché il farmaco non era stato mai usato e poteva provocare delle sofferenze, violando quell'emendamento della Costituzione che vieta punizioni crudeli ed inusuali. I giudici della Corte Suprema della Florida hanno respinto il ricorso e il protocollo di esecuzione è cominciato alle 6:10.

Nei giorni precedenti si era riacceso il dibattito sulla condanna a morte e l'opposizione di Johnson & Johnson rappresenta un passo fondamentale nell’iter per l’abolizione. Dal 2014 in alcuni stati americani viene utilizzato un mix di droghe per le esecuzioni capitali, che è stato sviluppato dopo una condanna disumana avvenuta in Oklahoma. Diversi gli episodi simili in Ohio e in Arizona perché il farmaco non aveva sedato i condannati a morte.