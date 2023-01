“Flowers”, nuovo singolo di Miley Cyrus sul coraggio e l’amor proprio

Miley Cyrus rilascia “Flowers”, il primo singolo dal prossimo album “Endless Summer Vacation”, in uscita a marzo. La canzone è un inno al coraggio e all’amor proprio.

“Flowers”, nuovo singolo di Miley Cyrus

Miley Cyrus rilascia “Flowers”, il primo singolo dal prossimo album “Endless Summer Vacation”, in uscita a marzo. La nuova canzone della cantante di “Wrecking Ball” celebra l’amor proprio e il coraggio, soprattutto dopo un cuore spezzato.

“Flowers” è il primo assaggio dell’ottavo album in studio di Miley Cyrus, intitolato “Endless Summer Vacation”, la cui data di uscita è prevista per il 10 marzo 2023.

L’album è stato descritto come una lettera d’amore a Los Angeles, ed è stato promosso attraverso una serie di cartelloni sparsi per le strade della città.

Il singolo “Flowers” è accompagnato da un video musicale ufficiale, diretto da Jacob Bicenman e pubblicato sul canale YouTube di Miley Cyrus.

Coraggio e amor proprio: di cosa parla “Flowers” di Miley Cyrus

Nel brano “Flowers”, la 30enne Miley Cyrus canta del lato positivo della fine di una relazione, che include il coraggio di amare se stessi e di andare avanti, comprarsi dei fiori per sé e amarsi meglio di come il proprio partner abbia fatto durante la storia.

Mentre nella canzone Cyrus si esprime sull’amor proprio e sul coraggio, il video musicale mostra la cantante che si gode la propria compagnia, fa una nuotata nella sua piscina, si allena, e tante piccole cose che palesano la sua nuovamente acquisita indipendenza.

Da notare altresì che il singolo “Flowers” è stato rilasciato da Cyrus nel giorno del compleanno del suo ex marito, Liam Hemsworth, da cui ha recentemente divorziato. Si pensa quindi che la canzone potrebbe essere un modo per la cantante di elaborare il divorzio.

I temi della canzone e le voci relative alla sua nuova musica hanno portato i fan a definire il 2023 come l’anno di Miley, così come affermavano anche i cartelloni pubblicitari diffusi prima dell’uscita di “Flowers”: “New Year, New Miley”.