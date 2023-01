“ZOEY 102”, film sequel di ZOEY 101: cast riunito dopo 15 anni

Dopo quasi 15 anni, il cast di ZOEY 101 tornerà per un film sequel della serie intitolato “ZOEY 102”, la conferma arriva da Nickelodeon.

“ZOEY 102”, film sequel di ZOEY 101

Quindici anni dopo che la serie ZOEY 101 ha concluso la sua corsa di quattro stagioni, Nickelodeon ha annunciato che è iniziata la produzione di un film sequel che vedrà Jamie Lynn Spears riprendere il suo ruolo di protagonista insieme a gran parte del cast originale.

“ZOEY 102” è il titolo provvisorio del film, che sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Paramount+, così come il recente revival di iCarly.

“Sono oltremodo entusiasta di tornare al fianco della mia famiglia PCA e continuare la storia di Zoey e di tutti i personaggi che i fan conoscono e amano”, ha dichiarato la Spears in una nota.

Il cast di ZOEY 101 si riunisce dopo 15 anni

Oltre a Zoey Brooks, interpretata da Jamie Lynn Spears, il film “ZOEY 102” vede nel cast, riunito dopo quasi 15 anni, la presenza di:

Erin Sanders nei panni di Quinn Pensky,

nei panni di Quinn Pensky, Sean Flynn nei panni di Chase Matthews,

nei panni di Chase Matthews, Matthew Underwood nei panni di Logan Reese,

nei panni di Logan Reese, Christopher Massey nei panni di Michael Barret,

nei panni di Michael Barret, Abby Wilde nei panni di Stacey Dillsen

nei panni di Stacey Dillsen Jack Salvatore nei panni di Mark Del Figgalo.

Sono assenti dalla lista degli attori nel cast Victoria Justice, che ha interpretato l’aspirante attrice Lola Martinez in ZOEY 101, prima di recitare nella sua serie Nickelodeon “Victorious”; e Austin Butler, che ha interpretato James Garrett nell’ultima stagione, e che recentemente ha vinto un Golden Globe ed è sulla strada per una nomination agli Oscar apparentemente sicura per la sua interpretazione in “Elvis”.

Possibile trama di “ZOEY 102”

Zoey 101 raccontava la storia delle prime studentesse dellla Pacific Coast Academy, un prestigioso collegio che in precedenza ammetteva solo studenti maschi.

“ZOEY 102” riprenderà le vicende degli ex studenti della PCA, che si riuniscono in occasione di un matrimonio.

Ulteriori dettagli sulla trama e sulla data di uscita del film “ZOEY 102”, non sono ancora stati rivelati.