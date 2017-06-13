Home Attualità Formiche all'ospedale di Napoli, è shock

di Redazione 13/06/2017

Hanno scatenato un polverone le foto di una donna ricoverata all'Ospedale San Poalo di Napoli, nel popolare quartiere di Fuorigrotta, con il letto sporco e quasi interamente ricoperta di formiche. Immagini postate da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi nella Regione Campania, per denunciare l'ennesimo caso di malasanità nel nosocomio napoletano. La signora in questione è ricoverata da giorni in Medicina Generale e si è ritrovata in quelle condizioni igienico-sanitarie a dir poco imbarazzanti. Borrelli denuncia che non si tratta della prima volta perché da anni lui e il suo partito hanno fatto presente le condizioni malsane all'interno del San Paolo con insetti ovunque, scarafaggi compresi, senza che la direzione sanitaria facesse nulla per risolvere il problema tanto che anche questa volta chiedono la rimozione dei responsabili, appoggiati anche dal Codacons. E intanto immediatamente la signora in questione va spostata in un'altra stanza, ripristinando condizioni umane per tutti i pazienti. Una situazione imbarazzante per la direzione sanitaria dell'Ospedale San Paolo come ammette anche il primo responsabile, Vito Rago che ha già annunciato provvedimenti. In effetti lui è entrato in carica nemmeno un mese fa, come spiega al quotidiano 'La Repubblica', ma ha già attivato il servizio bonifica per l'intero reparto. “Ma è un fatto che non doveva assolutamente accadere e farò in modo che non succeda mai più”. Intanto la signora è stata spostata in un'altra stanza e forse riuscirà a stare più tranquilla durante la sua degenza.

