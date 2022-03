Prende ufficialmente il via la stagione dei motori di Formula 1, attraverso il primo Gran Premio stagionale previsto in Bahrain. Sono tantissime le aspettative per la Ferrari, dopo i primi test che hanno dimostrato una grandissima velocità e, soprattutto, un’importantissima resa dal punto di vista automobilistico, ma sono numerosi anche i timori per quel che concerne la realtà della più grande rivale della Ferrari, la Mercedes di Hamilton. I primi Gran Premi dimostreranno, sicuramente, quali sono le tendenze della stagione e porteranno a capire se le aspettative della vigilia sono sicuramente giustificate. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del GP del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione relativamente a quando inizia, dove vederlo e quali sono i piloti che partecipano.

GP del Bahrain: tutto ciò che c’è da sapere

Il GP del Bahrain è il primo Gran Premio della stagione regolare di Formula 1. Si tratta di un Gran Premio particolarmente importante, perché permette di capire quali possano essere le tendenze della stagione di Formula 1, non tanto relativamente ai piazzamenti finali, che sono sicuramente importanti per un fattore di punteggio, quanto più per quel che concerne la resa su pista delle diverse vetture di Formula 1.

Gli italiani sognano, sicuramente, di ottenere ottimi piazzamenti con la Ferrari guidata da Leclerc, che sembra aver raggiunto importantissimi risultati dopo diversi anni in cui la scuderia ha sicuramente vacillato. Il programma del Gran Premio del Bahrain porterà ad osservare, a partire da giovedì 17 marzo fino a domenica 20 marzo, tutto il percorso che porta fino alla gara.

Programma GP del Bahrain

A questo punto, sulla base delle informazioni precedentemente offerte, si può prendere in considerazione il programma completo della Formula 1 e del GP in Bahrain, comprensivo sia di prove libere, sia di qualifiche e, naturalmente, anche della gara che si terrà domenica 20 marzo 2022. Il programma è il seguente:

Venerdì 18 marzo

Prove libere 1: 13:00 – 14:00

Prove libere 2: 16:00 – 17:00

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Gara: 16:00

Dove vedere il Gran Premio del Bahrain

Per vedere il weekend di Formula 1 bisognerà far riferimento a Sky Sport Formula Uno, che permetterà di offrire una programmazione completa dell’evento a partire dalle prove libere di giovedì 17 marzo 2022. Attraverso diversi momenti di programmazione, dunque, sarà possibile seguire l’intero andamento di prove libere, qualifiche e gara. Allo stesso tempo, per chi volesse osservare soltanto la gara, potrà far riferimento anche al canale TV8, dove la gara di Formula 1 sarà trasmessa in differita alle 21:30.