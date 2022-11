Frana a Casamicciola: sale il numero delle vittime, ancora 9 i dispersi

Frana a Casamicciola Terme: sale a 4 il numero delle vittime accertate, tra cui una bambina; ancora 9 i dispersi. Più di 150 gli sfollati.

Frana a Casamicciola Terme: le 4 vittime della tragedia

Nelle ultime ore è cambiato il bilancio del nubifragio che ha colpito Casamicciola Terme la mattina del 26 novembre: sale a 4 il numero delle vittime accertate, ancora una decina i dispersi, mentre i soccorsi continuano a scavare nel fango.

La prima vittima accertata della frana è Eleonora Sirabella, 31 anni. Dalle ricostruzioni, la giovane donna si era accorta del pericolo imminente prima che il fango la trascinasse via. Eleonora aveva chiamato il papà per chiedere soccorso, tuttavia quando il padre e il fratello di Eleonora Sirabella sono arrivati sul posto, il fango ha impedito loro di procedere.

Anche una bambina è rimasta vittima del nubifragio sull’isola di Ischia, aveva tra i 5 e i 6 anni e indossava un pigiama rosso. I genitori della bambina e suo fratello risultato ancora dispersi, si continua a cercare nel luogo in cui la loro casa è stata travolta dal fango.

La terza vittima accertata è una donna anziana, ritrovata nella zona di via Celario dai soccorritori che stanno scavando ormai da ore. Al momento non ci sono elementi per identificarla. Come con le altre due, la salma sarà trasportata all’obitorio dell’ospedale Rizzoli.

Nella stessa strada in cui è stato rinvenuto il corpo della bimba, i soccorritori hanno ritrovato la quarta vittima della tragedia di Casamicciola. Anche per lei, ancora non è possibile darne un’identificazione.

I soccorritori continuano a scavare: ancora 9 dispersi

I lavori di soccorso sull’isola di Ischia a seguito del nubifragio del 26 novembre continuano senza sosta. I dispersi sono ancora 9, e tra loro dovrebbero esserci anche 5-6 minori. Si cerca anche la famiglia della bimba che ha perso la vita dopo che il fango ha travolto la sua casa.

Gli sfollati complessivamente sono circa 167, tutti hanno avuto un alloggio: molti in albergo e altri in sistemazioni autonome. La Caritas ha già avviato una raccolta di indumenti, soprattutto per i bambini.