“Trappola per topi” di Agatha Christie debutta a Broadway nel 2023

Dopo 70 anni nel West End di Londra, “Trappola per topi” di Agatha Christie debutta a Broadway, New York, per una serie di spettacoli nel 2023.

“Trappola per topi” di Agatha Christie, lo spettacolo teatrale più longevo al mondo, si trasferisce a Broadway.

In un annuncio fatto in occasione del 70° anniversario dello spettacolo, i produttori Adam Spiegel e Kevin McCollum hanno rivelato i piani per la messa in scena dell’opera a New York nel 2023.

Dopo che Agatha Christie lo aveva scritto, con il nome “Three Blind Mice”, nella forma di breve spettacolo radiofonico della BBC commissionato per Queen Mary e trasmesso nel 1947, “Trappola per topi” ha debuttato come spettacolo al Theatre Royal di Nottingham nell’ottobre 1952

In una dichiarazione, il produttore Spiegel ha celebrato questo traguardo: “Sento che dopo la più lunga prova fuori città della storia, “Trappola per topi” è finalmente pronto per il debutto a Broadway“.

Trama di “Trappola per topi” di Agatha Christie

La commedia “Trappola per topi” di Agatha Christie è incentrata sugli ospiti e sullo staff della pensione familiare Castel del frate, bloccati in una tempesta di neve dopo l’omicidio di una donna del posto. Quando diventa chiaro che l’assassino è tra loro, i sette sconosciuti – due sposi novelli, una zitella, un architetto, un maggiore dell’esercito in pensione, un giurista e uno strano uomo la cui macchina è stata ribaltata nella tempesta di neve – si insospettiscono l’uno dell’altro. Alla fine, il gruppo deve affrontare non solo un interrogatorio da parte di un detective della polizia appena arrivato, ma anche un secondo omicidio.

“Trappola per topi” di Agatha Christie: il giallo che ha cambiato il teatro

Il produttore McCollum ha dichiarato: “Sono entusiasta che l’amato giallo di Agatha Christie che ha cambiato il teatro popolare ed è stato un punto di riferimento per i visitatori statunitensi del West End di Londra negli ultimi 70 anni arriverà ora a Broadway”.

“Trappola per topi” è descritto come lo spettacolo teatrale più longevo della storia, avendo messo in scena oltre 28.000 spettacoli. Nel 2012, per il 60° anniversario dello spettacolo, The Guardian ha riferito che più di 400 attori erano apparsi nel cast sin dalla sua apertura.

Il cast di “Trappola per topi” a New York, insieme alla sede, alla data di apertura e al team creativo, verranno annunciato in un secondo momento.