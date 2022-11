Frana Casamicciola, dichiarato stato di emergenza: stanziati 2 milioni di euro

Dichiarato lo stato di emergenza per l’isola di Ischia dopo la frana di Casamicciola. Stanziati 2 milioni di euro per le prime operazioni di soccorso. Ulteriori in arrivo.

Isola di Ischia: dichiarato stato di emergenza

In seguito al nubifragio che ha travolto Casamicciola Terme, comune dell’isola di Ischia, il Consiglio dei Ministri si è riunito per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio ischitano.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri datato 27 novembre 2023, si legge:

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (Napoli), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Per l’attuazione dei primi interventi urgenti, di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, sono stati stanziati 2.000.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

All’esito degli approfondimenti circa l’effettivo impatto degli eventi, saranno valutati gli ulteriori stanziamenti necessari per il completamento delle attività“

Quindi, stanziati per coprire i costi delle prime operazioni di soccorso sull’isola di Ischia 2 milioni di euro. I soccorritori intanto lavorano senza sosta alla ricerca degli ultimi dispersi, dopo che già 4 vittime sono state accertate. Si prevede comunque lo stanziamento di ulteriori fondi a fronte di ulteriori approfondimenti sulla natura e la gravità dei danni causati dalla frana a Casamicciola Terme.

Simonetta Calcaterra nominata commissaria per la gestione dell’emergenza

Nel corso del Consiglio dei Ministri straordinario convocato sulla frana che ha travolto Casamicciola Terme, è stato altresì deciso che Simonetta Calcaterra sarà la commissaria per la gestione dell’emergenza.

È intervenuto sulla questione anche il ministro della protezione civile Nello Musumeci:

“Lo stato di emergenza per Ischia durerà un anno. Il gruppo di lavoro non potrà mai in 30 giorni risolvere problemi che si trascinano da 70 anni, ma si tratta di innescare una marcia nuova e diversa. Certo, dobbiamo iniziare a fare i conti con precipitazioni che hanno dell’assurdo e tutto questo rende difficile l’impatto con il territorio specie se non è stato sottoposto a costante manutenzione. Però la volontà [di mettere in sicurezza il territorio] c’è, ci mettiamo subito al lavoro per dare un segnale concreto”

Uno dei principali problemi dell’isola campana è infatti un’importante concentrazione di edifici e abitazioni costruiti su terreni dissestati e fortemente a rischio, il che porta il ripetersi negli anni di tragedie come questa.