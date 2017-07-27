Francesca Baroni Instagram, la dedica d'amore è per Ruben Invernizzi?
di Redazione
27/07/2017
Francesca Baroni su Instagram Stories ha stupito tutti. La ragazza ha pubblicato una dedica d'amore, anche se la domanda che sorge spontanea è... La dedica è per Ruben Invernizzi? Subito dopo Temptation Island il mondo del gossip ha indagato per capire se i due sono tornati insieme o meno, anche sei il nipotino della Baroni si è lasciato sfuggire uno "zio" di troppo. Francesca Baroni e Ruben Invernizzi insieme verso un futuro top? La ragazza durante la sua permanenza a Temptation Island ha parlato del proprio fidanzato sminuendolo in vari modi, nel momento del falò però a quanto pare qualcosa è cambiata... Francesca Baroni tenta un passo indietro verso Ruben Invernizzi, spiegando di aver agito di impulso, di essere veramente pentita di tutto, ma il ragazzo resta fermo sul suo "no" e la coppia abbandona Temptation Island separata. In questi giorni però, come dicevamo prima, il gossip sta osservando attentamente i due ragazzi che a quanto pare potrebbero essere tornati insieme. Il Vicolodellenews.it ha anche pubblicato un video su Instagram Stories che mostra Francesca Baroni insieme al nipotino. Il bambino però chiede alla zia se quel giorno insieme a loro ci sarà anche lo zio Ruben, anche se il video è stato tagliato proprio sul nome del ragazzo.
Francesca e Ruben di nuovo insieme? Ecco la dedica per il raggazzoOggi Francesca Baroni aggiorna le sue Instagram Stories e cade nel romanticismo... I video di Francesca sono accompagnati da due canzoni rap, dal testo particolarmente romantico che raccontano la vita di coppia. La ragazza, inoltre, è seduta nel sedile del passeggero, quindi le domande spontanee sono due: Ruben Invernizzi guida l'auto? La dedica d'amore è per il ragazzo? Sostanzialmente cari lettori mancherebbe solo l'annuncio ufficiale sul ritorno di fiamma. Ma se Ruben e Francesca invece non si fossero mai lasciati?
