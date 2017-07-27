Federica Pellegrini e Filippo Magnini di nuovo insieme? L’abbraccio dopo la vittoria

Filippo Magnini riconquista Federica Pellegrini? Ai Mondiali di Nuoto 2017 qualcosa è cambiato

Nessuno credeva in Federica Pellegrini e ieri ha saputo stupire tutti conquistando l’oro nei 200 stile libero, la sua specialità. Ha recuperato quattro posizioni quando era spacciata, e dopo la delusione delle Olimpiadi di Rio la Pellegrini si è presa una bella rivincita. A 28 anni è salita sul tetto del mondo per la settima volta di fila e solo dopo aver visto i tempi sul tabellone ha capito che era riuscita a realizzare il suo sogno. Le altre atlete in gara erano le super favorite ma Federica Pellegrini aveva un supporter speciale a bordo vasca: Filippo Magnini.

Federica e Filippo stanno attraversando una lunga crisi che va avanti da diversi mesi, i paparazzi l’avevano pizzicata addirittura in atteggiamenti teneri con il cugino di Magnini, ma a quanto pare sono solo molto amici e tra di loro c’è solo un rapporto professionale visto che è il suo preparatore atletico. A giudicare dai risultati dell’azzurra, ha fatto un ottimo lavoro.

Filippo Magnini scrive un messaggio a Federica Pellegrini dopo la vittoria

Le prime parole di Federica sono molto emozionanti, ha pregato tantissimo per avere un’altra occasione per trionfare e quando è scesa in acqua sentiva che non ce l’avrebbe fatta. Una sofferenza che solo un’atleta abituata a vincere come lei può capire. Ha chiuso da ‘Padrona di Casa’ così come ha voluto far sapere sui social, e ha ringraziato le persone che non l’hanno lasciata sola dopo Rio. Tra questi c’è anche Filippo Magnini che ha scritto: «Finalmente ti sei ripresa il posto che ti spetta!».