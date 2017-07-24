Francesca Baroni sparisce dai social, pace fatta con Ruben Invernizzi?
di Redazione
24/07/2017
Francesca Baroni cercasi.... La ragazza è sparita dai social dopo Temptation Island, anche se il web si è già mobilitato nella speranza di scoprire se è "pace fatta" con Ruben Invernizzi? La coppia a quanto pare continua a essere una delle più chiacchierate dello show, ma cosa sta succedendo in realtà? Temptation Island sta per giungere al termine e a quanto pare quest'anno sembrano essere più le coppie "scoppiate" che quelle uscite insieme dallo show. Nel corso della puntata stasera, inoltre, avremo modo di scoprire qualcosa in più del fantomatico tradimento che Antonio avrebbe riservato alla fidanzata Veronica. In questo frattempo però i "fidanzati" sembrano essere torni alle loro vite, tra vacanze a Ibiza e cene nella capitale... Dove tra l'altro in questi giorni a quanto pare si dovrebbe trovare anche Ruben Invernizzi, che nell'arco di questa settimana si è mostrato sempre più social che mai. Sarà tutto frutto di un "dispetto" fatto all'ex fidanzata Francesca Baroni? La ragazza nel frattempo però sembra esser sparita dai social, tanto che il suo ultimo post risale a qualche giorno fa e le storie Instagram non vengono aggiornate da ieri. In questo frangente c'è un però davvero particolare. Francesca e Ruben per caso si trovano insieme nel cuore di Roma? Rullo di tamburi, forse i due hanno fatto pace.
Francesca Baroni sparisce dai social per Ruben Invernizzi?Francesca Baroni dopo la messa in onda di Temptation Island ha deciso di sparire dai social, o per meglio dire usarli con la dovuta "cautela", soprattutto dopo il gossip riguardante lo YouTuber Gordon. Secondo alcuni rumors però sembrerebbe che Francesca e Ruben sono sempre più vicini alla "pace" e al ritorno di fiamma. A quanto pare la bella Francesca si trova nel cuore di Roma, città dove Ruben ha rincontrato i "fidanzati" compagni di avventura di Temptation Island. Chissà se la bella Francesca Baroni sia effettivamente riuscita a farsi perdonare da Ruben...
