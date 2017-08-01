Francesca e Ruben dopo Temptation Island, il lieto fine è una finzione?
di Redazione
01/08/2017
Francesca e Ruben dopo Temptation Island sono tornati insieme. La coppia ha trovato davvero il loro lieto fine oppure è stata tutta una finzione? Ruben e Francesca, noti anche come la coppia dei polli, a quanto pare è riuscita a ritrovarsi dopo lo show di Mediaset, anche se qualcosa per il pubblico non è del tutto chiara. I due ragazzi infatti si sarebbero ritrovati troppo facilmente. Francesca e Ruben son stata una delle coppie più discusse di Temptetion Island, il tutto a causa dell'atteggiamento di lei all'interno del programma. Se ben ricordate Francesca Baroni ha sempre parlato di un "futuro topo", quello che Ruben non gli avrebbe mai potuto dare ma non solo.. La ragazza ha più spesso definito il ragazzo apatico, privo di iniziative, ecc... Sostanzialmente l'uomo che non avrebbe mai voluto al suo fianco. Temptation Island infatti sarebbe dovuto servire a Francesca per capire se fosse o meno innamorata di Ruben. Del loro percorso all'interno dello show rimangono però alcune frasi celebri come: "Io non faccio la figura della polla che sta con il pollo", "Voglio un futuro top", oltre che l'hashtag #PreyForRuben. Comunque sia Francesca e Ruben avevano deciso di uscire separati dal programma, anche se lei fin dall'inizio si è dimostrata pentita degli atteggiamenti messi in atto contro il fidanzato. Quindi il lieto fine è reale o solo finzione?
Francesca e Ruben, la nuova vita dopo Temptation IslandDopo Temptation Islan i fan e il mondo del gossip ha cercato di capire se effettivamente Francesca e Ruben fossero tornati insieme. Dopo tanti rumors la conferma è arrivata ieri sera quando Filippo Bisciglia è andato a trovare il ragazzo. A quanto pare la coppia ha deciso di portare la storia a un livello successivo... Francesca e Ruben infatti hanno deciso di andare a convivere definitivamente. Finalmente dunque il lieto fine per la coppia?
Articolo Precedente
Crac Banche Venete: Bankitalia sapeva dal 2012
Articolo Successivo
Alitalia in vendita, nuovo bando: accettate offerte per singole attività
Redazione