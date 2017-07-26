Temptation Island formato vip, la nuova idea di Maria De Filippi
di Redazione
26/07/2017
Temptation Island per vip? Questa è la nuova idea di Maria De Filippi che avrebbe deciso così di rivisitare il format. La news ha già diviso in due gli amanti dello show. Un filone è curioso di vedere all'opera le coppie vip, l'altro invece urla: ma Temptation Island non dovrebbe raccontare la normalità dei sentimenti? La news riguardante Temptation Island per vip è stata pubblicata dal settimanale di gossip Chi. Secondo il magazine sembrerebbe che Maria De Filippi abbia voglia di sdoganare il format e allargarlo alle coppie note. Qualcuno in questo frangente ha affermato: ma Temptation Island non accoglieva già coppie famose? L'affermazione infatti nasce dal fatto che di anno in anno abbiamo avuto modo di vedere nel programma alcune coppie nate a Uomini e Donne, tra cui Ludovica Valli e Fabio Ferrare e l'ultima formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Dunque da dove nasce la necessità di una trasformazione del reality che mette a dura prova i sentimenti? Secondo alcuni rumors infatti pare che Maria De Filippi abbia voglia di sfidare il gossip, un po' come è già successo con il Grande Fratello Vip e quindi conoscere un tipo di normalità che magari non viviamo se non grazie alle varie news. Il formato vip di Temptation Island non è stato ancora ufficializzato del tutto, ma la conferma potrebbe non tardare ad arrivare, con tanto di comunicato firmato da Maria De Filippi. Secondo alcune voci di corridoio sembrerebbe anche che la coppia formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo è già in contatto con la redazione per mettersi alla prova ancora una volta. E voi, cari lettori, quale coppia vip vorreste vedere alle prese con grandi tentanzioni?
