Francesco Gabbani Eurovision 2017: la scimmia va in pensione?

Eurovision 2017: Francesco Gabbani vincitore? Dopo la semifinale la scimmia conquista tutti ma arriva l’annuncio inaspettato

Francesco Gabbani star di Eurovision 2017. Il vincitore di Sanremo si esibirà nella finale di sabato 13 maggio ma il video delle prove mostrato durante la semifinale ha fatto impazzire il pubblico. Purtroppo è arrivato anche l’annuncio inaspettato, sul palco dell’Eurovision Song Contest vedremo per l’ultima volta la scimmia di Francesco Gabbani. In un’intervista al Corriere della Sera il cantante di Occidentali’s Karma ha dichiarato che la scimmia rimarrà a Kiev e che grazie al suo pelo riuscirà a resistere al freddo dell’Ucraina.

L’ESC2017 è una bella occasione di riscatto per Francesco Gabbani e da Kiev ha annunciato anche la nascita del GabbaCLUB, il fan club ufficiale. Si tratta di un luogo virtuale per conoscere meglio il cantante che spera di ritrovare tutti al suo tour. Tante le iniziative della #GabbaFamily che sembra una di quelle vecchie community in voga nei primi anni del 2000. Anche Francesco Gabbani ha un profilo e spesso entrerà a curiosare cosa succede.

Intanto impazza in radio l’ultimo singolo di Francesco Gabbani “Tra le granite e le granate”, estratto dall’album “Magellano”. Il titolo dell’album è dedicato a l’esploratore portoghese e ai viaggi perché Gabbani con la sua musica fa viaggiare per scoprire quello che c’è dentro di noi. Il video ufficiale ha milioni di visualizzazioni su YouTube e tra Occidentali’s Karma ed "Estate" sarà davvero una stagione all’insegna dei tormentoni di Francesco Gabbani.