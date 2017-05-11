Gossip Giulia De Lellis come Chiara Ferragni, video virali sul web
di Redazione
11/05/2017
Giulia De Lellis come Chiara Ferragni? La fidanzata di Andrea Damante ha sempre mostrato una particolare passione per il mondo della moda, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la Farragni potesse essere un suo punto di riferimento. Dei video pubblicati su Instagram dalla De Lellis sono diventati già virali sul web scatenando il gossip. Giulia De Lellis ormai è una delle reginette di Instagram. Nell’arco dei mesi la giovane ragazza è riuscita a ottenere quasi lo stesso seguito di Belen Rodriguez e le sue storie Instagram di giorno in giorno conquistano migliaia di follower. In questi giorni Giulia De Lellis però si trova a Dubai insieme al fidanzato Andrea Damante per una romantica vacanza, ovviamente documentata sui vari social network. La coppia in questi giorni ha deciso di mostrarsi anche sotto una veste molto ironica, iniziata con un rifiuto al bacio in pubblico e continuata con un’imitazione molto particolare… All'ex corteggiatrice è bastao poco per alimentare il mondo del gossip! Ieri sera Giulia De Lellis infatti ha pubblicato due storie Instagram dove imita la fashion blogger per antonomasia, ovvero Chiara Ferragni! Alcune mosse per mostrare il suo outfit e quello del suo fidanzato con tanto di “Hi guys!”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vuole attirare l’attenzione di Chiara Ferragni in modo divertente per qualche collaborazione, oppure vuole lanciare una nuova satira sui social ora che la Ferragni non è in Italia? I video storie di Giulia De Lellis però in pochissimo tempo sono diventati virali sul web, accrescendo maggiormente la sua notorietà come social star. Uno dei video, tra l'altro, è seguito anche da un hashtag con scritto "amo lei" sicuramente riferito allo stile di Chiara Ferragni, conosciuto in tutto il mondo. Chissà come reagirà la Ferragni davanti alla simpatica ironia di Giulia De Lellis...
