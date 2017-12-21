Home Intrattenimento Francesco Monte accusato di tradimento, le dichiarazioni di un'ex corteggiatrice

di Redazione 21/12/2017

Il gossip attorno a Francesco Monte non accenna a placarsi. Questa volta l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato accusato di tradimento verso l'argentina. Le dichiarazioni sarebbero state fatte da un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cos'è successo Francesco Monte distrutto dopo Cecilia Rodriguez Francesco Monte ormai da qualche mese è stato travolto dal mondo del gossip. Secondo alcune voci di corridoio sembrerebbe addirittura che l'ex tronista non stia vivendo benissimo la separazione da Cecilia Rodriguez. Fonti a lui vicine parlano comunque di un uomo distrutto, nonostante l'argentina abbia detto di essere in buoni rapporti con l'ex fidanzato. Teresanna Pugliese: Francesco non era così con me Dopo lo "scandalo" riguardante la fine della relazione con Cecilia Rodriguez anche Teresanna Pugliese ha avuto modo di dire la sua su Francesco Monte. L'ex tronista ospite di Barbara D'Urso ha comunque spiegato che il suo rapporto con Monte è stato logorato da vari motivi, uno dei più importanti riguarda l'ipotesi del tradimento. La Pugliese ha anche ammirato la forza e il modo in cui Francesco Monte ha gestito la cosa affermando: "Francesco non era così con me, io lo ricordo come un ragazzo molto più diretto. Evidentemente crescendo si matura e si riflette di più". Francesco Monte avrebbe tradito Cecilia? La nuova news riguardante Francesco Monte racconta di un possibile tradimento fatto a Cecilia proprio durante il loro fidanzamento. Qualche ora fa l'ex corteggiatrice dal nome Angela secondo quanto pubblicato da Isa&Chia avrebbe dichiarato: Quando Francesco stava con Cecilia Rodriguez, l’ho rivisto durante una cena con amici a Villa Brasini. Che dire, mi si è riattaccato come un polipo. Mi ha richiesto il numero di telefono perché lo aveva perso, ci siamo scambiati il numero, da lì abbiamo iniziato a risentirci nonostante fosse fidanzato con Cecilia. Io ho mantenuto le distanze, altrimenti ci sarei uscita quando volevo. Io avevo delle conoscenze in ambito cinematografico che a lui interessavano molto, delle persone che avevano appena fatto un film molto importante e quindi voleva introdursi. Io penso che lui sia una persona arrivista".

