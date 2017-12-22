Home Attualità Paolo VI santo, individuato miracolo di Papa Giovanni Battista Montini

di Redazione 22/12/2017

Una bambina di Brescia partorita il 25 dicembre ed è il miracolo con cui Papa Montini potrebbe diventare santo Si chiama Amanda il miracolo di Papa Giovanni Battista Montini Storia di un miracolo di Natale e di un Papa presto santificato, come riporta La Stampa: Paolo VI, il pontefice bresciano di Concesio, sarebbe l’intercessore della nascita di Amanda, oggi tre anni di vita. La Congregazione per le cause dei Santi ha riconosciuto che questa creatura è la bambina del miracolo. Qualche mese fa il parere favorevole della commissione teologica, seguito da quello recentissimo, il 13 dicembre, della commissione medica e la canonizzazione è stata ufficializzata in queste ore dal Vaticano. Prossime tappe per l’ok alla santificazione sono il parere favorevole commissione dei cardinali e l’approvazione definitiva da parte di Papa Francesco I. Quando diventerà santo Papa Paolo VI La cerimonia della proclamazione sarà nell’ottobre del 2018, a tre anni dalla beatificazione, in occasione del Sinodo dei vescovi sui giovani, a Roma. La storia di Amanda è veramente un miracolo: Villa Bartolomea è un piccolo centro della Bassa Veronese. Vanna è una giovane mamma, felice alla sua seconda gravidanza dopo la nascita di un maschietto, Riccardo. La famiglia vive a Villa Bartolomea, un piccolo centro della Bassa Veronese. Alla tredicesima settimana si verifica la rottura della placenta: segue il ricovero all’ospedale di Legnago e le amnioinfusioni, ma il feto non ha chance di sopravvivenza secondo i medici, in quanto privo del liquido amniotico. Non rimane che interrompere la gravidanza, ma la mamma si oppone all’aborto, accettando il consiglio di un’amica di pregare al Santuario delle Grazie, a Brescia, dove è conservata una reliquia di Paolo VI: la maglietta a pelle insanguinata che il pontefice indossava all’aeroporto di Manila quando, appena sbarcato, venne ferito dal coltello del pittore boliviano Benjamin Mendoza, un fanatico che si era travestito da prete nel 27 novembre del 1970. Santo Papa Paolo VI a ottobre 2018 Vanna prega il beato Paolo VI per quel bambino che vuole che nasca e viva. Giunta alla ventitreesima settimana viene ricoverata all’ospedale di Borgo Roma, a Verona. È un Natale santo e magico insieme quando Amanda viene al mondo, il 25 dicembre del 2014, dopo un viaggio verso la luce che è durato ventisei settimane e quattro giorni, anziché a termine della gravidanza. Amanda pesa solo 865 grammi ma sopravvive ed è viva e in buona salute. E questo è il miracolo di Paolo VI riconosciuto dalla Chiesa. Mamam Vanna ha scelto il silenzio, m afa sapere che ha sempre avuto fede e parlerà solo quando Papa Francesco proclamerà Papa Giovanni Battista Montini santo.

