Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Rimborsi biglietti treno causa neve, come chiederli a Trenitalia e Italo

Redazione Avatar

di Redazione

02/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ecco come richiedere i rimborsi per i treni cancellati Trenitalia e Italo o la rinuncia al viaggio causa neve e gelo portati da Burian, visto che nelle Regioni Italiane c’è ancora allerta meteo per nevicate massicce e ghiaccio.

Allerta meteo Italia, richieste rimborso trasporto ferroviario

L’emergenza neve infinita in quasi tutta la Penisola Italiana ha portato tanti disagi, in primis nel settore trasporti. A farne le spese sono stati i pendolari che sono piombati nel caos a causa di cancellazioni dei treni per il gelo che ha potato la perturbazione Burian. In Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, le regioni maggiormente colpite, hanno visto ridursi del 50% l’offerta trasporti a rotaia sia per Trenitalia, sia per Italo. Rfi ha precisato che questa decisione fa parte di un piano straordinario di emergenza resosi necessario in previsioni di nevicate e gelicidio e per garantire sicurezza e regolarità del servizio ferroviario. In Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Lazio, si è deciso di ridurre i treni del 30%, mentre la categoria Frecce è stata più fortunata, visto che in circolazione sono stati emessi l’80% e sulla tratta Milano-Roma-Napoli. Oggi doveva tornare tutto alla normalità, ma la situazione di emergenza in Emilia Romagna ha causato ulteriori disagi, con treni fermi in Liguria fino a data da destinarsi. E’ possibile, di fronte a questo evento straordinario, chiedere a Trenitalia e Italo un rimborso biglietti del treno causa neve?

Trenitalia, come chiedere il rimborso

Trenitalia, tramite il suo sito, rende disponibili in tempo reale eventuali cancellazioni del treni e modifiche alla circolazione a rotaia e, inoltre, ha comunicato che la richiesta di rimborso deve essere richiesta entro e non oltre il 31 marzo 2018. Chi ha deciso di rinunciare al viaggio causa neve e gelo, quindi in gergo “per avversità meteo”, avrà l’opportunità di chiedere e ottenere il rimborso totale, ma solo per i treni a lunga percorrenza o i pendolari che hanno subito un ritardo pari o superiore a tre ore, nonostante la normativa UE preveda solo il 50% di rimborso. Per moduli e modalità di richiesta, basta collegarsi al sito ufficiale Trenitalia e cercare sulla sezione.

Richiesta rimborso biglietti treno Italo

Anche NTV ha dovuto effettuare  cancellazioni e modifiche alla circolazione a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In questo caso, Italo prevede un rimborso automatico erogato ai clienti entro l’11 marzo 2018. Ne hanno diritto coloro i quali hanno viaggiato su un treno che ha subito almeno un’ora di ritardo. Ci sarà il rimborso totale per i viaggiatori che hanno subito ritardi di almeno 120 minuti e per chi ha dovuto rinunciare al viaggio, ma questo indennizzo verrà erogato automaticamente entro 30 giorni. Sul sito ufficiale di Italo è possibile avere informazioni sulla circolazione dei treni in tempo reale e con continui aggiornamenti.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Niente baci in bocca ai bambini, alto rischio infezioni

Articolo Successivo

Francia, pronta la legge contro gli importuni in strada alle donne

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025