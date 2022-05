A un anno dalla morte di Franco Battiato, avvenuta tragicamente in occasione del 18 maggio del 2021, Rai 1 presenta il primo documentario realizzato sul cantautore italiano. Il coraggio di essere Franco, questo il nome del documentario scritto e diretto da Angelo Bozzolini, presentato in collaborazione con Rai Documentari e narrato da Alessandro Preziosi, permetterà di ripercorrere la vita e la carriera di Franco Battiato non soltanto attraverso quelle interviste e quelle rappresentazioni di cui si è già ben consci, ma anche e soprattutto attraverso tutti quegli aspetti sconosciuti della vita del cantautore che non erano mai stati messi in risalto prima da parte della critica e della stampa. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Il coraggio di essere Franco, primo documentario su Franco Battiato a un anno dalla sua morte.

Il coraggio di essere Franco: di che cosa parla il documentario su Franco Battiato?

Il coraggio di essere Franco è sicuramente un documentario che tenta di mettere in primo piano, a un anno dalla morte del cantautore italiano, aspetti sconosciuti e inediti della vita di Franco Battiato. Il documentario è scritto e diretto da Angelo Bozzolini, ed è stato realizzato con la collaborazione di Rai Documentari. Ovviamente, tutto è stato reso possibile non soltanto dalla presenza di documenti inediti, testi autografi degli anni ’60 e foto esclusive del cantautore italiano, che non erano mai state diffuse, ma anche dai racconti di Cristina Battiato, nipote del cantautore italiano.

Inoltre, il coraggio di essere Franco, documentario su Franco Battiato a un anno dalla morte del cantautore italiano, è stato reso possibile anche da materiale inedito presente negli archivi fotografici della famiglia, oltre che in virtù di riprese esclusive realizzate da diverse emittenti televisive in momenti specifici del cantautore italiano. Insomma, sicuramente è molto importante la lista di documenti e informazioni che potranno essere diffuse attraverso il primo grande documentario su Franco Battiato, che permetterà sicuramente di far rivivere il cantautore attraverso prospettive inedite e sconosciute anche da parte dei suoi fan. Se non bastassero tutte le dimostrazioni di grande impegno a proposito del primo documentario su Franco Battiato, basterà pensare che il prodotto sia arricchirà della testimonianza di artisti come Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio e Morgan.

Il coraggio di essere Franco quando e dove vederlo?

Il coraggio di essere Franco, primo documentario su Franco Battiato, andrà in onda su Rai 1 in occasione di mercoledì 18 maggio 2022. Sarà possibile vedere il documentario a partire dalle 21:20 del 18 maggio 2022. Per coloro che non hanno a disposizione una televisione o che vogliono guardare il documentario in streaming, si potrà fare riferimento alla piattaforma di streaming Rai Play, che trasmetterà il contenuto in diretta e lo renderà disponibile anche a seguito della stessa.