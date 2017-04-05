Frasi Auguri Prima Comunione WhatsApp, citazioni celebri Papa Francesco e santi da scrivere
di Redazione
05/04/2017
Dopo la Santa Pasqua, per alcune parrocchie è il momento di pensare alla Prima Comunione: oltre alla caccia al regalo in caso di invito, ecco che si iniziano a cercare citazioni e frasi augurali da inviare o scrivere su WhatsApp per condividere questa tappa importante nella vita di ogni bambino cattolico. Molte di queste sono delle citazioni celebri di Papa Francesco, o di santi come Madre Teresa di Calcutta, o ancora celebri passi del Vangelo per fare gli auguri di Prima Comunione via messaggio, o con pensieri originali da scrivere sul biglietto. Ricevere il sacramento della Prima Comunione porta una gioia immensa, soprattutto nei bambini e nelle bambine che ricorderanno questo giorno per sempre, anche grazie alle foto che li immortalano con la veste bianca e, nel caso delle ragazze, con la coroncina di fiori che adorna la testa. E’ il passo definitivo per essere riconosciuti ufficialmente come membri della comunità religiosa e ricevere l’Eucaristia, dopo ovviamente essersi confessati da un sacerdote. Per questo motivo è importante scegliere la frase di auguri più adatta e più significativa per questo giorno, in modo da riassumere questa vera gioia di ricevere Gesù, soprattutto se si vuole stupire e inviarli via WhatsApp. Si può scegliere tra alcuni passi del Vangelo, come questa dal Vangelo di Giovanni : ‘Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete’, o dal Vangelo di Matteo, ‘Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli’. Il Sacramento della Prima Comunione è importantissimo, tanto che anche i santi come Madre Teresa di Calcutta, per esempio, o lo stesso Papa Francesco, sono passati alla storia per citazioni d’effetto adatte per gli auguri per la Prima Comunione, anche via WhatsApp. La santa riassume in pieno il significato del ricevere Gesù per la prima volta: ‘Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più’; mentre Papa Francesco dice che ‘Attraverso questo Sacramento dell’amore scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza’. Ma per chi vuole mantenere la tradizione e scrivere dei pensieri originali sul biglietto augurale, ecco alcuni esempi per ispirarsi (tratto da Corretta Informazione.it) : “-Ti facciamo i nostri più sentiti Auguri affinché la gioia e l’amore ricevuti in questo giorno possano accompagnarti per il resto della tua vita; -Questo è un giorno per te colmo di gioia perché ricevi la Prima Comunione: il corpo di Cristo entra per la prima volta in te, accetta questo dono e conservalo . Lui sarà presente con te ogni giorno della tua vita; -Oggi il Signore è con Te e siamo felici di poter condividere questo splendido momento: auguri di cuore!”
Articolo Precedente
Sicurezza alimentare: con un selfie si scoprono i cibi contaminati?
Articolo Successivo
Carte di credito per utilizzo sicuro sul web, tutto quel che c'è da sapere
Redazione