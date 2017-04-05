Frasi Auguri Prima Comunione WhatsApp, citazioni celebri Papa Francesco e santi da scrivere

Dopo la Santa Pasqua, per alcune parrocchie è il momento di pensare alla: oltre alla caccia al regalo in caso di invito, ecco che si iniziano a cercare citazioni eda inviare o scrivere super condividere questa tappa importante nella vita di ogni bambino cattolico. Molte di queste sono delledio dicome Madre Teresa di Calcutta, o ancoraper fare glidivia messaggio, o conda scrivere sul biglietto. Ricevere ilporta una gioia immensa, soprattutto nei bambini e nelle bambine che ricorderanno questo giorno per sempre, anche grazie alle foto che li immortalano con la veste bianca e, nel caso delle ragazze, con la coroncina di fiori che adorna la testa. E’ il passo definitivo per essere riconosciuti ufficialmente come membri della comunità religiosa e ricevere l’Eucaristia, dopo ovviamente essersi confessati da un sacerdote. Per questo motivo è importante scegliere lapiù adatta e più significativa per questo giorno, in modo da riassumere questa vera gioia di ricevere Gesù, soprattutto se si vuole stupire e inviarli via. Si può scegliere tra alcuni, come questa dal Vangelo di Giovanni : ‘Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete’, o dal Vangelo di Matteo, ‘Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli’. Ilè importantissimo, tanto che anche icomedi Calcutta, per esempio, o lo stesso, sono passati alla storia per citazioni d’effetto adatte per gliper la, anche via. La santa riassume in pieno il significato del ricevere Gesù per la prima volta: ‘Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più’; mentre Papa Francesco dice che ‘Attraverso questo Sacramento dell’amore scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza’. Ma per chi vuole mantenere la tradizione edeisul biglietto augurale, ecco alcuni esempi per ispirarsi (tratto da) : “-Ti facciamo i nostri più sentiti Auguri affinché la gioia e l’amore ricevuti in questo giorno possano accompagnarti per il resto della tua vita; -Questo è un giorno per te colmo di gioia perché ricevi la Prima Comunione: il corpo di Cristo entra per la prima volta in te, accetta questo dono e conservalo . Lui sarà presente con te ogni giorno della tua vita; -Oggi il Signore è con Te e siamo felici di poter condividere questo splendido momento: auguri di cuore!”