Il periodo di Pasqua è un momento particolarmente positivo da festeggiare in famiglia, con gli amici e con tantissime altre persone. Si tratta di un periodo che, per i cristiani e tutti coloro che credono nella resurrezione di Gesù Cristo, rappresenta sicuramente la rinascita e la felicità. Al di là di questa componente, il periodo di Pasqua è sicuramente felice dal momento che si possono trascorrere dei bei momenti in famiglia, in compagnia di ottimo cibo e, soprattutto, nei primi climi sereni della primavera. Il modo migliore per festeggiare Pasqua è attraverso frasi di Pasqua e messaggi di auguri più belli da inviare su Whatsapp. Ecco quali sono le migliori frasi che possono essere inviate ad amici, parenti e persone care.

Frasi di auguri di buona Pasqua da inviare ad amici e parenti

Le frasi di Pasqua da inviare sicuramente, ad amici, parenti e conoscenti su Whatsapp e non solo, riguardano le frasi di auguri di buona Pasqua, che permetteranno di regalare un sorriso e dei piccoli momenti di serenità a tantissime persone. Si tratta di frasi di auguri di buona Pasqua che permetteranno di apportarsi praticamente a chiunque, da personalizzare come si vuole e da allegare, perché no, anche a delle immagini. Ecco quali sono le migliori frasi di auguri di buona Pasqua da inviare ad amici e parenti:

Tanti auguri di Pasqua, spero tu trascorra questa giornata con accanto la tua famiglia

Auguri di Pasqua a te e ai tuoi cari, ti auguro che il resto dell’anno sia sereno

Ti faccio i miei migliori auguri di buona Pasqua, fai ciò che vuoi e goditi el vacanze!

Una buona Pasqua a tutta la famiglia, passa dei giorni allegri

Auguri di buona Pasqua, anche se non ci sentiamo da un po’ ti penso sempre

Porta i miei auguri di Pasqua ai tuoi, con l’auspicio di avere davanti tante giornate di sole come questa

Buona Pasqua e buon appetito, si sa che in questi giorni la pancia si riempie e per fortuna si mettono da parte i problemi

Sinceri auguri di buona Pasqua, passa delle vacanze piacevoli con chi ami

Con queste parole voglio augurarti una Buona Pasqua

Spero che il mio biglietto con gli auguri di Buona Pasqua ti raggiunga in un momento felice

Frasi di Pasqua divertenti e auguri simpatici da fare su Whatsapp

Un altro modo particolarmente originale per fare gli auguri di Pasqua in modo simpatico su Whatsapp e dal vivo è servirsi di frasi di Pasqua divertenti e originali, che possono essere inviate praticamente a chiunque, soprattutto ai propri amici con cui si può scherzare maggiormente. Si tratta delle seguenti:

“Volevo farti una sorpresa per Pasqua, ma non sono riuscito a infilarmi nell’uovo…allora me lo son mangiato!”

“Ricorda: potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata! Buona Pasqua”

“Ma cosa vuol dire “sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?” Lo devo mangiare, mica mettermi dentro!

“Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?”

“Scarto l’uovo, ma le sorprese più belle non le trovo dentro ma fuori. Sono le persone e non ne scarto neanche una. Buona Pasqua!”

“Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia. Quindi auguri di una buona Pasqua da godere… con moderazione!”

“E dove potevo trovare una persona dolce come te se non dentro l’uovo di cioccolato? Buona Pasqua ♥”

“Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua”

“La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi.” Rudy Zerbi

“Pasqua è… una grandissima rottura di uova!” (Andrea G. Pinketts)

“Buona Pasqua! La voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino!”

“Meglio un uovo oggi… che un uomo sempre!” (Silvia Ziche)

Frasi di Pasqua di Papa Francesco

Papa Francesco ha regalato delle bellissime frasi di Pasqua che possono essere inviate ad amici e parenti, per lasciare un messaggio di auguri di buona Pasqua. Si tratta di frasi particolarmente intense e ricche di bellezza, che meritano di essere citate: