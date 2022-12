Fratelli d’Italia compie 10 anni: alla festa canta Cristina D’Avena

Il partito di Giorgia Meloni compie 10 anni. Fratelli d’Italia festeggia e chiama sul palco per cantare anche Cristina D’Avena. Scoppiano le polemiche.

Fratelli d’Italia compie 10 anni e festeggia in piazza

Il partito di Giorgia Meloni che alle scorse elezioni ha ottenuto il 26% dei voti, diventando il primo partito italiano, compie 10 anni. Per l’occasione Fratelli d’Italia ha organizzato una grande festa in piazza, che inizierà il 15 dicembre per concludersi il 17: tre giorni di festeggiamenti con molti ospiti, tra cui Cristina D’Avena, Pupi Avati, Marco Travaglio, tanti esponenti del governo e anche Appassionante, “trio musicale italiano riconosciuto come il primo gruppo al femminile crossover opera-pop nel mondo”.

Fratelli d’Italia viene fondato il 21 dicembre del 2012, nato per volontà di Meloni, Crosetto e La Russa, dalla scissione col Popolo delle libertà.

Cristina D’Avena canta alla festa di Fratelli D’Italia

In occasione del decimo anniversario della nascita di Fratelli D’Italia, l’ospite più eclatante della festa organizzata dal partito è la cantante Cristina D’Avena, nota a grandi e piccini per aver dato voce alle sigle di centinaia di cartoni animati.

Recentemente Cristina D’Avena ha anche rilasciato la compilation “40: Il sogno continua”, per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Nel disco alcune delle sue sigle più famose rivisitate e cantante insieme ad alcuni artisti del panorama musicale italiano. Alcuni esempi sono “Il valzer del moscerino” con Orietta Berti, “Hamtaro piccoli criceti, grandi avventure” con MYSS KETA, “Mew Mew amiche vincenti” con Elettra Lamborghini.

Cristina D’Avena sarà sul palco della festa organizzata da Fratelli d’Italia durante la serata inaugurale, “invitata per passare una serata in spensieratezza e allegria: canterà canzoni di Natale e sigle dei cartoni animati”.

Le polemiche sul web per la partecipazione di Cristina D’Avena alla festa di FdI

Molte persone sul web sono rimaste stupite dalla partecipazione di Cristina D’Avena alla festa organizzata da Fratelli d’Italia per la celebrazione dei 10 anni del partito. Dietro la perplessità di molti c’è il fatto che la voce delle sigle dei cartoni animati si è spesso espressa a favore dei diritti della comunità LGBTQ+.

Cristina D’Avena mostra adesso interesse per la Presidente del Consiglio, almeno secondo quanto riferito dalla sorella della cantante, Clarissa, che al Foglio dichiara: “Cristina ha una forte simpatia per Giorgia”. Lo scorso novembre, Cristina D’Avena aveva anche detto a Leggo, a proposito di Meloni, che “Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole, appunto”.