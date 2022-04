A seguito della pubblicazione di un post particolarmente controverso da parte di Freeda, nota pagina di informazione femminile e sessuale molto conosciuto sui social, il pubblico di diverse piattaforme, tra cui Instagram e Twitter, ha reagito in maniera particolarmente scandalistica, in virtù di un contenuto ritenuto assolutamente falso per le sue definizioni. La fake news di Freeda, pubblicata su Instagram e poi rimossa, ha provocato grande indignazione tra gli utenti del social in questione, prima delle scuse da parte del portale di informazione avvenute ancora una volta sul social network di riferimento. Ma che cos’è successo e che cosa riguarda lo scandalo fake news di Freeda sui social?

Freeda e la fake news sulla contraccezione pubblicata su Instagram

Con un post particolarmente ambiguo pubblicato sui social, tra cui Instagram, Freeda ha provocato grande scandalo e indignazione per il contenuto di fake news identificato da parte degli utenti. La nota pagina di informazione sessuale, conosciuta da migliaia di utenti sui social, ha pubblicato un post in cui – attraverso una infografica – informava i propri utenti a proposito di una possibilità di servirsi di metodi contraccettivi naturali, in sostituzione dei mezzi di contraccezione medica, come il preservativo e la pillola anticoncezionale.

Freeda ha scritto, all’interno del proprio post, che “I metodi contraccettivi naturali che potete usare [sono 3]: 1) Tenere traccia del ciclo 2) Controllare il muco cervicale 3) Monitorare la temperatura basale”.

Le scuse di Freeda su Instagram e la polemica sui social network

La pubblicazione di un contenuto ritenuto di fake news per Freeda sui social ha provocato grande polemica tra gli utenti social di Instagram e Twitter, che hanno contestato Freeda per quanto pubblicato e, soprattutto, per la disinformazione creata. In particolar modo, tra i vari commenti su Twitter, si legge: Ho visto da Twitter che Freeda ha fatto un intero post su IG su “metodi contraccettivi naturali che potete usare” che possiamo riassumere in “salto della quaglia”: non sono esempi da seguire in alcun modo. Usate il preservativo che vi protegge anche dalle malattie sessualmente

A seguito della rimozione del post, Freeda si è scusata con i propri utenti su Instagram per lo scandalo fake news creato. Questo il post scritto dalla pagina di informazione: “Non è la prima volta che commettiamo un errore; di errori in questi anni ne abbiamo fatti tanti, complice anche una crescita veloce. Non li abbiamo mai negati o cancellati, ma anzi abbiamo sempre cercato di viverli positivamente, come fonte per imparare a migliorarci. In questa circostanza particolare però abbiamo deciso di rimuovere i contenuti per non rischiare di veicolare informazioni scorrette. Non è un modo per negare l’errore, ma per riconoscerlo. Faremo del nostro meglio perché non si ripeta più.”