E’ durata pochissimo l’avventura di Silvano dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022. Dopo essere approdato all’Isola dei Famosi nella puntata di lunedì 4 aprile 2022, Silvano è stato protagonista di una dichiarazione blasfema, che era già stata ascoltata durante la diretta televisiva del programma condotto da Ilary Blasi. Per quanto ci sia stata comprensione da parte del programma e di Canale 5, non è stato possibile perdonare l’atto blasfemo e, per questo motivo, Silvano dei Cugini di Campagna è stato espulso ufficialmente dall’Isola dei Famosi 2022, subendo una squalifica che riguarda tutti coloro che si rendono protagonisti di una bestemmia.

Perché Silvano dei Cugini di Campagna è stato squalificato dall’Isola dei Famosi 2022?

Silvano dei Cugini di Campagna è giunto sull’Isola dei Famosi 2022 insieme a Nick Luciani, in occasione della puntata di lunedì 4 aprile 2022. La sua permanenza è stata di pochissimi giorni sull’Isola, dal momento che l’espressione blasfema è stata identificata già durante la puntata, nel momento in cui c’era la diretta televisiva del programma condotto da Ilary Blasi.

Silvano dei Cugini di Campagna, infatti, nel rispondere a una domanda che gli è stata fatta direttamente dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi, si è lasciato scappare un’espressione blasfema: rendendosene conto immediatamente, ha cercato di trattenersi e cambiare subito il discorso ma, intanto, l’espressione era già stata ascoltata da tutti gli spettatori del programma. Per questo motivo, Mediaset e Canale 5 non hanno potuto fare a meno di applicare il regolamento del programma in modo ligio.

La nota della Mediaset e la squalifica di Silvano dei Cugini di Campagna

L’espressione blasfema di Silvano dei Cugini di Campagna non è stata perdonata da parte della Mediaset e di Canale 5 che, avendo captato la bestemmia in diretta, non hanno potuto fare a meno di agire nei confronti del nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2022, giunto nel programma insieme a Nick Radogna. Nella nota della Mediaset si legge, a proposito della decisione presa, quanto segue: “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”