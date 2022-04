Byron Moreno, l’arbitro di Italia-Corea del Sud ammette: “Ho un rimpianto”

Byron Moreno torna a parlare di Italia-Corea del Sud dei Mondiali del 2002, che decretò l’eliminazione della Nazionale azzurra agli ottavi di finale. Per quanto l’Italia si presentò tra le favorite di quei Campionati del Mondo, l’eliminazione disastrosa operata da parte della Corea del Sud rappresentò un atto particolarmente tragico per la Nazionale e per tutti i suoi tifosi. L’arbitro, ritenuto da tutti tra i principali protagonisti di quell’eliminazione, è tornato a parlare del match in questione, ammettendo di aver commesso un errore ma, allo stesso tempo, assegnandosi un ottimo voto per la sua direzione di gara. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle dichiarazioni di Byron Moreno.

Byron Moreno commenta la sua prestazione in Italia-Corea del Sud

Nel tornare a parlare della sua direzione di gara in Italia-Corea del Sud, che ha comportato l’eliminazione della Nazionale italiana secondo molti tifosi azzurri, Byron Moreno si è detto particolarmente soddisfatto peer il suo arbitraggio e, soprattutto, per il suo modo di sostenere la gara senza effettuare favoritismi.

L’arbitro messicano, che lavora commentando episodi arbitrali nel campionato messicano, ha spiegato quanto segue: “Quello di cui potete stare sicuri è che non ho mai voluto favorire o penalizzare una delle due squadre […] Quella gara è nella Top 3 tra quelle che ho arbitrato. Mi assegno un 8.5” E sul gol annullato all’Italia per fuorigioco: “Quell’azione non è di mia responsabilità, ma dell’assistente argentino Jorge Ratallino.”

Byron Moreno parla dell’espulsione a Totti e ammette di avere un rimpianto

L’arbitro messicano ha poi proseguito parlando della sua espulsione a Totti, che per molti ha compromesso l’andamento della gara. Byron Moreno ha spiegato che l’espulsione fosse assolutamente giusta e, per questo motivo, anche lo stesso Francesco Totti sa di aver commesso un errore per cui non ha protestato. Queste sono state le sue dichiarazioni a tal proposito: “Il primo giallo per Totti è giusto. Nessuna mia decisione ha influito sul risultato della partita. Anche il secondo giallo è giusto: Totti inciampa e cade provando a simulare un fallo. Il regolamento prevede l’ammonizione. Totti sa che il secondo giallo è giusto, non ha nemmeno protestato”

Infine, Byron Moreno ha ammesso di avere un rimpianto, relativamente alla mancata espulsione di un calciatore coreano: “Sun-hon Hwang falcia Zambrotta al 72’, costretto a uscire per infortunio. Quella è l’unica situazione che mi ha fatto riflettere tanto in questi anni. Tornassi indietro darei il cartellino rosso al coreano”