Fumare all’aperto, Ministero della Salute verso stop totale: nuovi divieti

Ministero della Salute verso il divieto di fumare all’aperto, le norme varranno anche per le sigarette elettroniche. La bozza del provvedimento.

Fumare all’aperto, ministero della salute verso stop totale

Partendo dal presupposto che in Italia è già vietato fumare negli spazi chiusi, a meno che non si tratti di un’area riservata ai fumatori, in queste settimane il Ministero della Salute sta valutando una ulteriore stretta per i fumatori, che presto non potranno più fumare neanche all’aperto.

L’Italia non è il primo paese che introduce il divieto di fumare negli spazi aperti, oltre che in quelli chiusi. Si pensi che in Australia si sta lavorando per eliminare completamente il vizio del fumo: il piano australiano prevede di vietare, a partire dalle nuove generazioni, l’acquisto e l’utilizzo delle sigarette di ogni tipo.

Tornando in Italia, il proposito del Ministero della Salute di introdurre nuovi divieti per i fumatori era già noto, adesso sembra che sia pronta la bozza del provvedimento che presto entrerà in vigore.

Le nuove norme definite dal Ministero, presieduto dal ministro Orazio Schillaci, riguarderanno non soltanto il tradizionale fumo di sigaretta, ma si applicheranno anche alle sigarette elettroniche e ai prodotti da tabacco riscaldato.

Stretta sul fumo all’aperto: i nuovi divieti e le sanzioni

Si premette che nuove norme previste dalla bozza del provvedimento messo a punto dal Ministero della Salute non sono ancora definitive, e perciò suscettibili a modifiche.

Innanzitutto, come anticipato i nuovi divieti si applicano a tutti i tipi di sigarette, comprese quelle elettroniche (cosiddette e-cig) e i prodotti a tabacco riscaldato.

Sarà fatto divieto di fumare non soltanto all’interno dei locali, ma anche all’esterno di essi, e ciò include i dehors. Divieto anche alle fermate dei mezzi di trasporto (bus, treni, metropolitane, traghetti, etc.); per quanto riguarda gli aeroporti, probabilmente verranno eliminate le sale fumatori.

Stop al fumo anche nei parchi e in altri luoghi all’aperto, se ci si trova in presenza di minori e donne in gravidanza.

Nuovi divieti previsti anche per la pubblicità: è già vietato pubblicizzare direttamente o indirettamente il fumo di sigaretta, questa stretta riguarderà presto anche tutti i tipi di sigarette elettroniche.

Chiunque infranga i nuovi divieti verrà sanzionato: la multa dovrebbe ammontare a 275 euro, cifra che si riduce del 50% se si paga entro 60 giorni. La stessa sanzione si applica a chi infrange il divieto di fumare negli spazi chiusi, che ricordiamo è già in vigore.