Satellite Awards 2023: tutti i vincitori dei prestigiosi premi di cinema e tv

L’International Press Academy (IPA) ha annunciato i vincitori del 27° Satellite Awards in Motion Pictures and Television, tra i premi cinematografici e televisivi più prestigiosi.

Contenuti





Satellite Awards in Motion Pictures and Television 2023

Il 3 marzo 2023, l’International Press Academy (IPA) ha annunciato i vincitori della 27esima edizione dei Satellite Awards in Motion Pictures and Television, tra i premi annuali cinematografici e televisivi più prestigiosi.

La cerimonia di premiazione dei Satellite Awards onora i migliori attori, film e programmi televisivi dell’anno. La consegna dei premi si è svolta all’interno dell’Albert Ballroom del Beverly Hills Hotel.

Top Gun: Maverick guidava le nomination cinematografiche con dieci, seguito da Babylon, Elvis e The Fabelmans con nove ciascuno. La sesta e ultima stagione di Better Call Saul e The Righteous Gemstones hanno guidato le nomination televisive con quattro ciascuno.

Satellite Awards 2023: tutti i vincitori

Di seguito tutti i vincitori dei Satellite Awards 2023, divisi per categoria: prima i vincitori nell’ambito cinematografico, seguiti da quelli nell’ambito televisivo, e dulcis in fundo i vincitori dei premi speciali.

CINEMA

Miglior attrice in un film drammatico

Danielle Deadwyler Till

Miglior attore in un film drammatico

Brendan Fraser The Whale

Miglior attrice in una commedia o musical

Michelle Yeoh Everything Everywhere All at Once

Miglior attore in una commedia o musical

Austin Butler Elvis

Miglior attrice non protagonista

Claire Foy Women Talking

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan Everything Everywhere All at Once

Miglior film drammatico

Top Gun: Maverick

Miglior film commedia o musical

Everything Everywhere All at Once

Miglior film straniero

Argentina, 1985 (Argentina)

Miglior film di animazione o tecnica mista

Marcel the Shell With Shoes On

Miglior documentario

Fire of Love

Miglior regista

James Cameron Avatar: The Way of Water

Miglior sceneggiatura originale

Martin McDonagh Gli spiriti dell’isola

Miglior sceneggiatura non originale

Sarah Polley Women Talking

Miglior colonna sonora

Justin Hurwitz Babylon

Miglior canzone originale

“Hold My Hand” Lady Gaga Top Gun: Maverick

Miglior fotografia

Claudio Miranda Top Gun: Maverick

Miglior montaggio

Paul Rogers Everything Everywhere All at Once

Miglior sonoro

Top Gun: Maverick Al Nelson, James Mather, Mark Weingarten & Bjorn Schroeder

Migliori effetti visivi

Avatar: The Way of Water Joe Letteri, Eric Saindon, Richie Baneham, Dan Barrett

Miglior scenografia

Babylon Florencia Martin , Anthony Carlino

Migliori costumi

Mary Zophres Babylon

Miglior cast cinematografico

Glass Onion: A Knives Out Mystery

TELEVISIONE

Miglior miniserie o serie limitata

Under the Banner of Heaven

Migliore serie televisiva

The Boys

Miglior film per la televisione

Weird: The Al Yankovic Story

Migliore attrice in una serie, miniserie o film per la televisione

Lily James Pam and Tommy

Migliore attore in una serie, miniserie o film per la televisione

Evan Peters Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione

Juno Temple The Offer

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione

John Lithgow The Old Man

Migliore serie drammatica

Billions

Migliore attrice in una serie drammatica

Elisabeth Moss The Handmaid’s Tale

Migliore attore in una serie drammatica

Bob Odenkirk Better Call Saul

Migliore serie commedia o musical

Barry

Migliore attrice in una serie commedia o musical

Selena Gomez Only Murders in the Building

Miglior attore in una serie commedia o musical

Bill Hader Barry

Miglior cast televisivo

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

PREMI SPECIALI

Auteur Award (per la visione singolare e il controllo artistico unico sugli elementi della produzione) – Martin McDonagh

Premio Satellite Onorario – RRR

Premio umanitario (per aver fatto la differenza nella vita di coloro che fanno parte della comunità artistica e oltre) – Joe Mantegna

Mary Pickford Award (per l’eccezionale contributo artistico all’industria dell’intrattenimento) – Diane Warren

Premio Nikola Tesla (per risultati visionari nella tecnologia cinematografica) – Ryan Tudhope

Premio Breakthrough Performance – Bhavin Rabari (Last Film Show)

Premio Stunt Performance – Casey O’Neill (Top Gun: Maverick)