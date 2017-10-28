Home Salute Fumare marijuana migliora il sesso e lo stile di vita?

Fumare marijuana migliora il sesso e lo stile di vita?

Da anni nel mondo si discute se fumare marijuana sia in ambito medico che quotidiano. Diversi studi scientifici hanno dimostrato come l'uso regolare della cannabis aiuta a migliorare lo stile di vita... Ma anche la qualità del sesso. Una nuova ricerca fatta dall'Università di Stanford spiega come il fumare marijuna aiuterebbe ad aumentare l'attività sessuale. Fumare marijuana migliora lo stile di vita? In questi anni sono stati diversi gli studi scientifici che hanno messo in discussione l'utilizzo della marijuana. Ricordiamo anche che molti ricercatori hanno scoperto come l'assunzione regolare di questa, magari attraverso una prescrizione medica, sarebbe capace di aiutare i pazienti nella lotta di patologie particolari. Questa spesso viene consigliata anche a coloro che stanno lottando contro un tumore perché la cannabis incrementerebbe la riduzione della massa. Fumare marijuana però aiuterebbe a migliorare anche lo stile di vita diminuendo ansie, predisponendo la persona al relax e aiutando a diminuire le problematiche legate all'insonnia. Fumare marijuana aiuta a fare più sesso? Come abbiamo appena accennato fumare marijuana aiuterebbe a migliorare lo stile di vita sotto diversi aspetti... Ma nonostante i vari lati positivi annunciati dalle ricerche scientifiche il suo uso non è stato legalizzato in varie nazioni, Italia compresa. Lo studio effettuato dall'urologo Michael Eisenberg dell'Università di Stanford esaminando le abitudini sessuali di uomini e donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Durante la ricerca sono state attenzionato quanti rapporti sessuali i soggetti hanno avuto dal 2002 al 2015. Da questo è emerso come una donna che fuma marijuana riesce a fare sesso sette volte in più in quattro settimane, mentre l'uomo sei volte in più. Chi non assume la droga in questione ha in media sei o cinque rapporti sessuali mensili. "In altre parole, chi fuma erba fa il 20% di sesso in più di chi non la fuma", ha spiegato il professore Michael Eisenberg. "Penso che se lo si chiede a un uomo o a una donna, fare sesso 20 volte di più l'anno, sembrerebbe parecchio".

