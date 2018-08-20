Gaffe per la giornalista di Sky, che non riconosce il sindaco di Genova

LA GIORNALISTA DI SKY TG 24 NON RICONOSCE IL SINDACO

E' diventato virale in pochi minuti il video che vede coinvolta una giornalista di Sky Tg24, la quale durante un collegamento in diretta non ha riconosciuto il sindaco della città di Genova.

La cronista stava facendo un collegamento live mentre era a piazza De Ferrari, durante una manifestazione spontanea da parte dei cittadini in memoria delle 43 vittime causate dal crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto.

La giornalista mentre si aggirava nella piazza stava mostrando i molteplici messaggi di cordoglio lasciati dagli abitanti nel piazzale e durante il servizio ha cercato di avvicinare qualche passante.

L'inviata chiede a un signore che era della piazza, vestito con una semplice polo azzurra e pantaloni di cotone chiari, se fosse un cittadino di Genova e a sorpresa si è sentita rispondere con tono sarcastico, ma anche un po' imbarazzato: “Sono il sindaco, faccia un po' lei”.

L'IMBARAZZO E IL VIDEO VIRALE

Nel disagio generale, la giornalista, fortunatamente, non si è scoraggiata e ha mantenuto il sangue freddo, continuando così l'intervista a Marco Bucci, il primo cittadino.

Il sindaco non si è fatto infastidire dall'episodio ed ha continuato a rispondere alle domande affermando: “Mi sembra una bella iniziativa, si parla con le persone. L'espressione delle idee è sempre molto importante”.