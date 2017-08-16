Gambe mozzate trovate in un cassonetto: è giallo a Roma

Orrore a Roma: due gambe tagliate sono state trovate in un cassonetto della zona Parioli

Indagini in corso a Roma dopo il macabro ritrovamento di due gambe tagliate in un cassonetto. Non è ancora chiaro se si tratta degli arti inferiori di un uomo o di una donna, anche se da una prima ispezione pare che siano femminili, mentre secondo quanto riporta Repubblica, le stesse potrebbero essere state tagliate con una sega o un’ascia. Un taglio netto. La scoperta è stata fatta ieri sera intorno alle 20 da una ragazza che rovistava in un cassonetto di Viale Maresciallo Pilsudski, nel quartiere Parioli. Subito dopo ha avuto un malore ma è comunque riuscita a lanciare l’allarme.

Non c’è traccia del resto del corpo ed è molto difficile al momento stabilire di chi siano quelle gambe mozzate, mancano infatti altri dettagli per l’identificazione come impronte digitali o protesi dentarie. Gli agenti in queste ore sono impegnati nella visione dei filmati delle telecamere presenti in zona per vedere chi ha gettato le gambe nel cassonetto, inoltre si stanno vagliando le denunce di scomparsa.

Cold case a Roma: prima delle gambe mozzate anche il busto di una donna

Questo episodio potrebbe rimanere un caso irrisolto, come quello del busto di donna che venne trovato nel 2011 al Divino Amore, qualche giorno dopo la Festa delle Donne. Nella capitale si diffuse l’allarme per il pericolo di un serial killer, ma l’episodio rimase isolato. L’assassino lasciò anche un sacchetto con gli effetti personali. Ma il suo nome e quello della vittima non sono mai stati scoperti.