Manuel Vallicella trova l'amore dopo Uomini e Donne

di Redazione 03/06/2017

Manuel Vallicella finalmente ha trovato l'amore dimenticando tutti i tormenti della sua nuova avventura sul Trono Classico? Le ultime news di Uomini e Donne sembrano confermare che l'ex tronista, molto amato come corteggiatore di Ludovica Valli un anno fa ma anche tanto criticato per la sua scelta di abbandonare il trono, lontano dalle luci dei riflettori televisivi si è riorganizzato la vita privata e ha anche una nuova fiamma. In base alle ultime news di UeD la fortunata si chiama Margherita ed è una ragazza padovana molto carina che non appartiene al mondo della televisione o della moda. Secondo il blog Il Vicolo delle News la conferma sarebbe arrivata dal fatto che Manuel Vallicella nelle ultime settimane ha messo diversi 'like' sul profilo della ragazza e vocino ad una delle ultime foto postate da lei l'ex tronista ha anche scritto “il mio fiore”. I due per il momento non sono ancora usciti allo scoperto eppure c'è chi è pronto a giurare che questa possa essere la volta buona anche perché sembra che la mamma di Manuel, finora la sua vera ragione di vita, stia un po' meglio e quindi lui ha bisogno di starle un po' meno vicino. I fans dell'affascinante e tatuatissimo ex tronista veronese comunque presto potranno rivederlo in televisione. Il suo nome infatti è tra quelli selezionati per The Hottest Swimsuit, il nuovo contest al via il 15 giugno su MTV HD (piattaforma Sky) nel quale parteciperanno altri amati protagonisti di Uomini e Donne del passato come Andrea Damante, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio Sona e Mario Serpa ma anche Giulia Latini e Mattia Marciano.

