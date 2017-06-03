Home Intrattenimento Temptation Island 2017 anticipazioni coppie: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo nel cast?

di Redazione 03/06/2017

Chi si ricorda di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo? La coppia è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ha destato scalpore la scelta della corteggiatrice bionda, visto che il tronista stava litigando ferocemente con la rivale di Camilla, ovvero Martina Luchena. Per chi pensava che questa fosse solo una scelta di comodo, le foto su Instagram fanno ricredere: giovani, belli e complici, tanto che sono andati a vivere insieme. E probabilmente, anche nel cast del programma che tutti attendono, ossia Temptation Island 2017. Le anticipazioni sulle coppie rivelano che Riccardo e Camilla potrebbero prendere parte al game condotto da Filippo Bisciglia. Tutti si chiedono chi siano le coppie che faranno parte del cast della prossima stagione di Temptation Island e secondo le anticipazioni di oggi, sabato 3 giugno 2017, una che potrebbe far parte del cast del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia sarà quella formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. L’indizio che rivelerebbe la presenza di Riccardo e Camilla si trova su Instagram. La prima puntata di Temptation Island 2017 è prevista per il 26 giugno 2017, ma le registrazioni delle varie puntate dovranno iniziare a breve, quindi le coppie nel cast avranno modo di prepararsi e fare le valigie per recarsi in Sardegna, location del docu-reality che mette alla prova le coppie con dei single, chiamati tentatori e tentatrici. Su Instagram i due ragazzi si sono scambiati dolci dediche d’amore, quasi dei saluti in vista di una lontananza. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, le coppie vengono separate per 21 giorni. La coppia confermerà la sua partecipazione a Temptation Island 2017?

