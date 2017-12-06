Gemma e Giorgio lasciano Uomini e donne? L'ultimatum di Maria De Filippi

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono i protagonisti indiscussi del Trono Over, il programma grazie a loro registra percentuali di share altissime, tanto che i senior battono persino i giovani del Trono Classico.

La richiesta di Maria a Gemma Galgani

Il settimanale Nuovo ha svelato alcune indiscrezioni del Trono Over, secondo il giornale infatti Maria ha dato un ultimatum alla bionda dama torinese. Il pubblico è stanco dei siparietti con Giorgio Manetti e la conduttrice sarebbe pronta a cacciare via anche il cavaliere. Gemma deve definitivamente fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Giorgio.

Gemma è confusa

Il percorso della storica dama del Trono Over non è più lineare come una volta e continua a mettere in cattiva luce la sua immagine. Molti sono convinti che Gemma Galgani prende in giro i suoi corteggiatori che arrivano in studio per conoscerla. Queen Mary, paladina della tv della verità, ha avanzato questa richiesta legittima alla Galgani proprio per evitare che il Trono Over di Uomini e donne diventi una farsa. Se ci pensate, l'ultima fiamma di Gemma è Marco Firpo e dopo la fine di quella relazione ci sono state una serie di conoscenze mai approfondite. Sicuramente la dama torinese è molto confusa.

Giorgio Manetti, ritorno di fiamma con Gemma?

Nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne, Gemma ha dichiarato di provare ancora qualcosa per Giorgio. Manetti invece ha messo le mani avanti, pur essendo una delle donne più importanti della sua vita, ha escluso il ritorno di fiamma. Eppure il post nostalgico del cavaliere fiorentino ha riacceso le speranze dei fan che sognano di rivedere insieme Gemma e Giorgio. La foto pubblicata su Facebook li ritrae a cena, ai tempi felici della loro relazione. Questo secondo voi può essere un indizio oppure Manetti si diverte a stuzzicare la Galgani?