Pandoro Melegatti messaggio virale su Whatsapp: dove acquistarlo?

Se avete ricevuto un messaggio su Whatsapp che vi invita all'acquisto del Pandoro Melegatti sappiate che non si tratta di un virus o di una bufala ma di un tentativo di pubblicità ben riuscito visto che tutti cercano il prodotto.

A Natale puoi

I social sono un mezzo di comunicazione potentissimo e se l'azienda dolciaria veronese batterà cassa a fine mese deve ringraziare i suoi operai che hanno avuto questa idea. Il messaggio virale spiega che gli operai e le operaie di Melegatti che non ricevono lo stipendio da mesi sono tornati lavoro e invita ad acquistare i prodotti per sostenere il lavoro e la tradizione italiana. La viralità del messaggio seguirà anche quella degli acquisti perché a Natale possiamo essere più buoni e aiutare chi vive un momento di difficoltà.

Il caso Melegatti

L'azienda è leader nel settore dolciario dal 1894 e fu fondata da Domenico Melegatti, il pasticcere veronese che ideò il pandoro e brevettò la sua ricetta. La notizia della ripresa della produzione nello stabilimento veronese ci riempie il cuore di gioia, soprattutto perché gli operai sono senza stipendio dal mese di agosto. Saranno circa 1,6 milioni i pandori Melegatti sfornati a Natale 2017 grazie al piano di rientro concesso dal Tribunale di Verona che ha dato formalmente il via alla produzione. Oggi si lavora a ritmi serrati, una vera e propria corsa contro il tempo per portare il pandoro con la scatola blu sulle tavole di tutti gli italiani.

Acquistare pandoro Melegatti

Il pandoro sarà distribuito nelle grandi aziende e non dalle piccole gastronomie, oppure nello spaccio aziendale che è stato riaperto il 25 novembre. Il Sole 24 Ore segue l'aggiornamento in tempo reale e ha pubblicato la lista dei clienti che metteranno il pandoro Melegatti sugli scaffali che riportiamo di seguito. Il prezzo è di 4,99 euro.

