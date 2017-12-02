Home Intrattenimento News Uomini e Donne Trono Over, cena galeotta per Gemma e Giorgio?

News Uomini e Donne Trono Over, cena galeotta per Gemma e Giorgio?

di Redazione 02/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anticipazioni Gemma Galgani e Giorgio Manetti: dopo la discussione in studio, il Manetti chiede alla dama torinese di andare a cena con lui per chiarire. News e anticipazioni Uomini e Donne, Gemma a cena con Giorgio Per i fan di UeD e del Trono Over è come essere ritornati indietro nel tempo e i protagonisti di questo tuffo nel passato sono, manco a dirlo, Gemma e Giorgio. Nella puntata di Uomini e donne, trono over che ha nuovamente visto protagonista la coppia, non sono mancate le news, tanto che anche la storica rivale della Galgani, Tina, l’ha difesa apertamente, cantandogliene di santa ragione a Giorgio. Il Manetti, per chiarire la situazione con la sua ex una volta per tutte, l’ha invitata a fare un’esterna con lui. Le lacrime di Gemma, anche se i telespettatori sono abituati a vederle, stavolta hanno commosso tutti ed è chiaro che ormai la maschera è caduta e che la Cipollari aveva ragione, visto che ha nel cuore ancora il toscano nonostante siano passati due anni. Trono Over news, Gemma ama ancora Giorgio? Non è difficile capire che i sentimenti di Gemma per l’affascinante cavalier Manetti siano rimasti immutati col passare del tempo. Ma le parole dette da Giorgio, il quale ha affermato che non ha mai incontrato una donna come lei, hanno fatto sperare la Galgani in un possibile ritorno di fiamma con lui. Però Giorgio ha buttato il sasso e nascosto la mano, in quanto ha successivamente detto di non aver nessuna intenzione di riprendere la storia con Gemma e che quelle parole non volevano dire nulla. A questo punto, Tina Cipollari ha sbottato e ha difeso a spada tratta la dama torinese, dicendo che anche lei al suo posto avrebbe interpretato le sue parole come una speranza per il futuro. Maria De Filippi a questo punto è dovuta intervenire, chiedendo alla Galgani se ama ancora Giorgio, ma la dama si è rifiutata di rispondere. Tina ha cercato di incoraggiarla a chiarire con il Manetti, il quale ha chiesto di andare in esterna per parlare con tranquillità, ma ci ha tenuto a sottolineare che non si deve illudere, in quanto lui non vuole tornare con lei. La Galgani ha accettato l’invito dell’ex e, la sera stessa, sono andati a cena insieme. Anticipazioni Trono Over, lieto fine tra Gemma e Giorgio? I due si sono visti e sono andati a cena, come già annunciato un trasmissione, nel luogo del loro primo incontro. Hanno parlato tutta la sera della loro storia e di quello che hanno vissuto nel corso di questi due anni. Gemma certamente fino all’ultimo ha sperato in un ripensamento del Manetti.Ma alla fine è rimasta delusa, in quanto, nonostante la bella serata trascorsa insieme, Giorgio ha salutato la dama torinese dicendole che la sua idea resta quella che tra di loro non ci sarà mai la possibilità di un futuro insieme. Tutti i fan della coppia attendono la reazione della Galgani: abbandonerà il Trono Over di Uomini e Donne?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp