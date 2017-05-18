Home Attualità Gemma e Marco del Trono Over: si sono fidanzati

di Redazione 18/05/2017

Le nuove registrazioni del Trono Over hanno ulteriormente mescolato le carte tra molti protagonisti del dating show di Maria De Filippi ma hanno anche confermato che la storia fra Gemma Galgani e Marco Firpo è ancora molto solida. Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne infatti negli ultimi giorni il 'cavaliere' ha ricambiato la visita alla donna recandosi a Torino per passare un po' di tempo con lei. Marco è ormai passato dallo stato di amico a quello di fidanzato ed è felice, anche se Tina e Gianni non sono convinti: secondo la Cipollari i due, soprattutto Gemma, ne stanno solo approfittando per fare un bel business mentre Sperti è convinto che la donna stia sfruttando questa nuova storia per stuzzicare Giorgio Manetti. Ma nelle ultime registrazioni di U&D c'è stato spazio anche per altre storie tormentate, come quella tra Manfredo e Graziella. L'uomo sembra essersi pentito dei suoi errori passati ed è venuto per chiedere scusa, sempre che lei però la smetta di attaccarlo perché lo sta mettendo in cattiva luce anche davanti alle altre possibili pretendenti. Dalla parte di Graziella si schiera Tina che considera finto il pentimento dell'uomo e così Manfredo sin infuria ancora di più: prima esce dallo studio per calmarsi, ma quando rientra dice alla sua ex fiamma che se vuole la guerra, l'avrà. In studio è tornato anche Nino Castanotto, protagonista di una storia litigiosa con Anna. L'uomo ha raccontato di aver conosciuto una persona interessante fuori dal programma e vuole lasciare Uomini e Donne. Tina e Gianni però sono convinti che questa persona esista da tempo nella vita del 'cavaliere' e non credono a questo innamoramento improvviso. Infine Giovanna e Francesco, che qualche mese fa avevano deciso di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, sono tornati a Uomini e Donne per comunicare ufficialmente la loro rottura. Lui era sparito quasi subito per rimettersi poi con la sua ex, meglio lasciarsi.

