Claudio Sona nuovamente fidanzato? Su instagram gli indizi del nuovo amore
di Redazione
18/05/2017
Claudio Sona nuovamente fidanzato? Finisce così il sogno di rivedere insieme l’ex tronista gay e Mario Serpa! Sul profilo Instagram di Claudio Sona sono apparsi alcuni indizi del nuovo amore. Attualmente il gossip ha avviato già una caccia all’uomo, chi potrebbe essere l’uomo che ha conquistato il cuore del modello veronese? La vita sentimentale di Claudio Sona continua a essere avvolta da mistero. Il modello veronese tornerà insieme a Mario Serpa si o no? Il mondo del gossip comunque sia resta in allerta, osservando attentamente la prima ex coppia nata dal primo Trono Gay di Uomini e Donne. Claudio Sona e Mario Serpa più volte però sarebbero stati avvistati insieme, prima a Roma e poi a Verona. Sembrerebbe che tra i due ragazzi comunque i rapporti non si siano interrotti definitivamente, anche se con molta probabilità si tratterebbe solo di una pura e sana amicizia. In queste ultime ore infatti non si fa altro che parlare di un nuovo presunto amore nella vita di Claudio Sona! L'ipotesi tra l'altro verrebbe confermata da un post pubblicato dal modello veronese solo poche ore sul suo profilo Instagram ufficiale. Claudio Sona qualche ora fa ha pubblicato un primo piano, dal quale si evince che è a torso nudo, uno scatto accompagnato da una frase particolare. Come ben sappiamo l'amore rende felice e a quanto pare Claudio Sona lo è, anche senza Mario Serpa ma probabilmente grazie un nuovo amore. Lo scatto in questione è accompagnato dalla frase: "Datemi 100 ragioni per ridere #Riderefabene". Chissà chi sarà la persona che riesce a far ridere di gusto l'ex tronista...
