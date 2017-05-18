Amici 16 rivelazione shock di Thomas Bocchimpani: Preferivo Morgan
Thomas Bocchimpani ha lasciato Amici 16 lo scorso anno, scatenando l'ira dei fai fan che hanno cominciato ad avvisare Emma Marrone di aver commesso un gravissimo errore. La faida sui social è alimentato dall’ultima dichiarazione shock che il ragazzo ha rilasciato durante un'intervista con Vanity Fair: “Preferivo Morgan”. L’eliminazione di Thomas questa settimana è stato uno degli argomenti prediletto dei magazine online e non… Dalla fine dell’ultima puntata di Amici 16 la coach della squadra Bianca è stata accusata di negligenza e errata strategia. Emma Marrone nel corso dell’ultima puntata del serale infatti ha preferito salvare Mike Brid, lasciando Thomas al televoto con Federica Carta. Nonostante tutto per la giovane rivelazione del talent di Amici di Maria De Filippi con l’eliminazione dalla scuola si è avviato un importante iter lavorativo! Thomas Bocchimpani ha raccontato a Vanity Fair che già dalla scorsa domenica è impegnatissimo con le registrazioni del Ep e non solo. Secondo quanto dichiarato da Thomas alla rivista, pare che sia cominciato un periodo lavorativo importante anche se avrebbe preferito proseguire la sua avventura ad Amici 16. Thomas Bocchimpani, proprio per questo motivo, ha rilasciato una sua rivelazione shock… Il ragazzo infatti avrebbero detto “Preferivo Morgan”. Thomas Bocchimpani è stato sempre definito il cocco di Morgan, tanto che tra i due artisti c’è sempre stata un’affinità particolare. L’allievo di Amici 16, infatti, aveva espressamente chiesto alla scuola che Morgan e Emma lavorassero insieme al fine di accrescere di più il talento dei ragazzi all’interno della scuola. La richiesta purtroppo venne bocciata proprio dai compagni di squadra di Thomas, tra cui Shady e Mike Brid. "Sarebbe stato bello continuare il percorso con i due direttori artistici, lui ed Emma.- Dichiara Thomas -. Come avevano proposto a un certo punto, in puntata. Per noi della squadra dei Bianchi una sua collaborazione con Emma sarebbe stata l’apoteosi".
