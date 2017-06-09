Gemma Galgani e Marco Firpo fidanzati ufficialmente: la reazione di Giorgio Manetti

La dama del trono over di Uomini e donne Gemma Galgani e Marco Firpo stanno insieme. Gems ha aggiornato la sua situazione sentimentale sui social ed è al settimo cielo. Su Facebook scrive tutti i giorni frasi piene d’amore e gioia e il momento di serenità che sta vivendo è dovuto alla relazione con il cavaliere di Uomini e donne. Gemma e Marco sono spesso fotografati insieme, lo scatto che abbiamo scelto per il nostro articolo è stato pubblicato da una fan della Galgani su Facebook.

Alla fine la bionda dama del trono over è riuscita a conquistare Firpo arrivato nel programma di Maria De Filippi all’inizio della stagione appena conclusa con l’intento di conoscerla. Purtroppo le cose tra i due non erano andate come sperava perché la presenza di Giorgio Manetti era ancora molto ingombrante. Gemma sempre più indecisa è stata protagonista di un triangolo amoroso senza precedenti ma alla fine ha deciso di seguire il suo cuore e di conquistare una volta per tutte Marco Firpo. C’è da dire che il cavaliere si è fatto desiderare a lungo, perché ferito dall’atteggiamento ambiguo di Gemma Galgani. Spesso e volentieri ha rifiutato le sue avances ma quando le ha consegnato le chiavi di casa tutto è cambiato.

Il trono over è in pausa sino a settembre ma questo non impedisce a Marco Firpo e Gemma Galgani di incontrarsi abitualmente, soprattutto ora che è quasi certo che siano fidanzati ufficialmente. La nuova coppia di Uomini e donne ha incontrato anche Leoluca e Paola, anche loro usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. La loro complicità è evidente, in barba a chi sospetta che si tratti solo di un’operazione pubblicitaria. Gemma Galgani ha persino dedicato a Marco Firpo le parole della canzone con cui Bianca Atzei si è presentata a Sanremo 2017. E se nel cielo della bionda Gems non ci sono più nuvole, quello di Giorgio Manetti è diventato grigio. Per molti fan sarebbe geloso di vedere la sua ex insieme al cavaliere ma lui ha prontamente smentito tutti i gossip. Eppure ci sono alcuni post su Facebook che lasciano intendere che la reazione del gabbiano George sia un’altra. Tanti gli stati in cui dichiara di essere a lavoro su se stesso con forza e coraggio tipici di chi è stato deluso. Noi facciamo il tifo per Gemma Galgani e Marco Firpo e speriamo che Giorgio Manetti incontri quest’estate la donna della sua vita!