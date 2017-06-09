Auguri Esame Maturità WhatsApp e Facebook: immagini e frasi divertenti per il diploma

E’ sempre una gioia quando un figlio o un amico consegue il diploma e merita di essere festeggiato: cosa fare per essere originali? Ecco alcune idee per i migliori messaggi per fare gli auguri dell’esame di Maturità via WhatsApp e Facebook, correlati da immagini e frasi divertenti per fare in bocca al lupo e le congratulazioni per il diploma e il superamento dell’esame di fine anno. Non servono tante parole per comporre delle frasi divertenti per fare i complimenti all’amica, al figlio o a un conoscente che raggiunge questo importantissimo traguardo. A un giovane neodiplomato fa sempre piacere ricevere le congratulazioni per la maturità appena conseguita. Nell’era 2.0 gli auguri viaggiano su Facebook e WhatsApp, ma non è detto che le citazioni e gli aforismi riguardo il diploma non possano essere usati per creare un biglietto di auguri. E’ bellissimo e originale postare online immagini e frasi divertenti su Facebook e su WhatsApp. Le idee non mancano, come messaggi e poesie dedicate a chi consegue la maturità e fare i complimenti e le congratulazioni per l’esame di fine anno e il diploma. Vediamo alla questione pratica: cosa scrivere a un ragazzo o una ragazza appena diplomata? Ci sono immagini e frasi divertenti da dedicare a chi ha conseguito il diploma, per fargli sì le congratulazioni, ma anche gli auguri per il futuro. Nulla vieta di prendere spunto e di personalizzare al massimo le proprie dediche, magari scrivendole non solo nella app e nel social network, bensì scritti a mano in un biglietto da conservare per sempre. Eccone alcune:

Complimenti per la tua maturità! Ricorderai per sempre questo importanti traguardo!

Riuscire a superare l’esame di maturità è una grande gioia e una soddisfazione: siamo fieri di te, auguri e congratulazioni!

Si chiude una porta, si apre un portone: goditi le vacanze e aspettati grandi soddisfazioni dal futuro! Auguri per il tuo diploma!