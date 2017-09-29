Home Intrattenimento GF Vip Giulia De Lellis e Luca Onestini hanno già dimenticato i fidanzati

di Redazione 29/09/2017

Il GF Vip scoppia le prime coppie? Giulia De Lellis e Luca Onestini hanno dichiarato ti aver già dimenticato i loro fidanzati... Panico per i fan di Uomini e Donne, cosa sta succedendo? GF Vip, mal d'amore per Giulia De Lellis e Luca Onestini Il futuro di Giulia De Lellis al GF Vip diventa sempre più incerto. L'ex corteggiatrice, insieme a Jeremia Rodriguez sono sotto accusa per delle frasi omofobe che hanno compromesso il percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In questi giorni però il destino di Giulia De Lellis è sempre più legato a quello di Luca Onestini. I due sembra che siano stati colpiti dal mal d'amore, che sia troppa la mancanza dei fidanzati? GF Vip, Luca Onestini e Soleil Sorge in crisi ma Giulia De Lellis? Luca Onestini è tornato sotto i riflettori del gossip a causa della condotta messa in atto dalla fidanzata Soleil Sorge... Peccato però che l'ex tronista al momento sia all'oscuro di tutto essendo tra i concorrenti della casa del GF Vip. Ma cosa sta succedendo? Mentre Luca Onestini e Giulia De Lellis patiscono la mancanza delle persone che amano, al punto di aver dimenticato i volti, Soleil Sorge pare si sia consolata tra le braccia di qualcun altro. La coppia appena nata a Uomini e Donne è nuovamente in crisi? GF Vip, quale coppia scoppia tra Luca Onestini - Soleil Sorge e Giulia De Lellis - Andrea Damante? Nonostante la mancanza esagerata di Giulia De Lellis sembrerebbe che Andrea Damante non abbia nulla da temere. La cosa però sembra non essere così per Luca Onestini, anche se al momento è allo scuro su quanto sta avvenendo fuori il GF Vip tra Soleil Sorge e un uomo in particolare... L'ex corteggiatrice infatti è stata recentemente avvistata con Marco Cartasegna. A chiarire tutto però è stata la stessa Soleil Sorge, dopo esser stata attaccata anche dal fratello di Luca Onestini. "Certo che ho incontrato Marco, no non c’è assolutamente nessun flirt. Abbiamo amici in comune, è normale vedersi essendo anche nella stessa città ed è semplicemente un amico".

