Oroscopo Branko oggi, previsioni del giorno e settimanali: Sagittario segno fortunato

La Luna in Vergine si fa sentire per tutti i segni ma l'oroscopo di oggi di Branko regala nuove speranze al Sagittario. Ottime occasioni di riuscita grazie all'aspetto tra Saturno, Sole e Bilancia. La settimana inizia davvero alla grande ma scopriamo subito tutte le previsioni dell'oroscopo di oggi 16 ottobre 2017.

Ariete: Branko oroscopo 16 ottobre 2017 che apre una settimana molto impegnativa. Dovrete impegnarvi al massimo anche in questioni che non vi riguardano personalmente. Le collaborazioni professionali sono al centro dell'attenzione. La partenza con la Luna in Vergine aiuta i negoziati.

Toro: Branko oroscopo oggi all'insegna del successo, come sempre. È un buon periodo per voi anche se questa settimana sarete molto agitati perché il Sole si avvicina a Scorpione e anche gli scocciatori ritornano a darvi fastidio, ma ci saranno nuove persone che vi sosterranno.

Gemelli: Secondo l’oroscopo Branko del giorno 16 ottobre 2017 desiderate evadere dalla routine quotidiana ma avete molte responsabilità. Si affacciano nel vostro cielo novità per lavoro e associazioni e non riuscite a reggere la pressione perché siete stanchi e stressati. Segnate il 19 come giorno fortunato.

Cancro: Previsioni dell’oroscopo di oggi di Branko importantissime! Preparatevi ad affrontare a testa alta le questioni sul lavoro e in famiglia. La Luna in Vergine vi sostiene soprattutto domani quando ci sarà il passaggio di Mercurio in Scorpione e insieme a Giove vi regaleranno tanta fortuna. Ve la meritate.

Leone: Sino al 20 la Luna sarà ottima per gli affari ma dovete essere prudenti perché Mercurio in Scorpione tocca le relazioni, soprattutto il matrimonio, vivrete momenti di tensione e solo il vento dell'autunno farà volare tutto via. Nettuno vi suggerisce di essere spirituali.

Vergine: Le ultime previsioni dell’oroscopo di oggi 16 ottobre Branko non possono non concentrarsi sull'arrivo della Luna che purtroppo è opposta a Nettuno e siete molto distratti. Sul piano finanziario siete protetti, l'astro è sollecitato dal solerte Giove. Passione fisica stuzzicata da Marte sino a domenica.

Bilancia: Branko oroscopo 16 ottobre 2017 che apre una settimana di transiti astrali importanti perché diverse sono le questioni in ballo. Tante le occasioni di riuscita ma cercate di rinforzare quei campi in cui siete più deboli. Nuovo inizio il 19, segnate anche voi questa data, cose belle in arrivo.

Scorpione: L’oroscopo di Branko si concentra sull'amore perché arriva la felicità. Questa settimana però dovete necessariamente sistemare le questioni economiche che avete lasciato in sospeso per non farvi disturbare troppo e godere al meglio degli influssi positivi dei pianeti.

Sagittario: Come abbiamo detto la Luna in Vergine è severa ma per Branko siete il segno fortunato di oggi. Ci sono spinte verso nuove strade professionali e Saturno in sestile con Sole e Bilancia è un aspetto che vi protegge, quindi prendete in considerazione le opportunità che si presentano e non scartate nulla.

Capricorno: Oroscopo 16/10/2017 Branko dovete dimostrare i vostri sentimenti alla persona amata con gesti concreti. Oggi e domani potrete dedicarvi alle lotte di potere che vi piacciono, prima però impostate nuove strategie d'affari, magari in viaggio, per rinvigorire lo spirito.

Acquario: Branko oroscopo del giorno di oggi decisamente incerto. L'astrologo infatti dice “O la va o la spacca”. Lanciatevi nelle iniziative a cui pensate da tempo, Saturno in sestile al Sole per voi significa da sempre forza rinnovativa. Tentar non nuoce.

Pesci: Secondo l’oroscopo di Branko del giorno non sarete al top a causa della Luna in Vergine opposta a Nettuno. Mettete da parte le nuove idee e aspettate il transito della Luna in Bilancia. Domani Mercurio si sposta in Scorpione e voi potrete finalmente incassare.