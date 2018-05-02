Home Attualità Giallo ai Parioli di Roma, trovato morto un ragazzo di 22 anni

Giallo ai Parioli di Roma, trovato morto un ragazzo di 22 anni

di Redazione 02/05/2018

Tragedia nella Capitale, gli inquirenti stanno indagando su un nuovo caso soprannominato i "Giallo ai Parioli di Roma". Nelle prime ore del mattino è stato trovato morto un ragazzo di 22 anni, l'unico indizio disponibile è una scritta rinvenuta sul cadavere. Ragazzo di 22 anni trovato morto dalla madre Roma oggi si sveglia dopo lo strepitoso concerto dell'1 maggio con una drammatica notizia... Nel noto quartiere Parioli, in prossimità della Villa Borghese, un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto dalla madre. Al momento le indagini sono coperta dal riservo più assoluto, al fine di prevenire una contaminazione dell'attività investigativa. Secondo quanto reso noto dalla stampa nazionale, come abbiamo appena accennato, la vittima è stata ritrovata dalla mamma che avrebbe raccontato agli inquirenti come il figlio quella notte si sarebbe dovuto trovare in compagnia di un'amica. Giallo ai Parioli, indizi sul cadavere Quali siano le reali cause del ragazzo ventiduenne trovato morto dalla madre sembrano essere avvolte nel mistero... Le notizie rese note alla stampa nazionale sono davvero poche. La vittima al momento del decesso si trovava nella sua casa nel quartiere Parioli di Roma, dove avrebbe trascorso la notte in compagnia di un'amica, secondo quanto dichiarato dalla madre poco dopo il ritrovamento. L'unico indizio disponibile sul quale stanno indagando gli inquirenti è la scritta realizzata con un pennarello sul cadavere della ventiduenne. Tragedia a Roma, quali sono le cause del Giallo ai Parioli? Come abbiamo già spiegato all'inizio del nostro articolo, sono ancora da chiarire quali sono le cause del Giallo ai Parioli. Le uniche notizie certe al momento riguardano la scoperta della nuova tragedia a Roma, dato che il cadavere è stato rinvenuto dalla madre nell'appartamento del giovane e che questo, purtroppo, da diverso tempo facesse abuso di alcol e sostanze stupefacenti. L'unico indizio utile, sul quale di stanno concentrando le indagini in queste ultime ore, è la scritta rivenuta sul corpo del ragazzo di 22 anni.

