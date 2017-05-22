Home Attualità Temptation Island 2017, Andrea Melchiorre tentatore?

di Redazione 22/05/2017

Manca ormai poco alla prima registrazione della nuova stagione di Temptation Island e si moltiplicano le anticipazioni tv sul dating show che caratterizzerà il serale di Canale 5. L'ultima è decisamente piacevole per i fans di Andrea Melchiorre perché sembra proprio che l'ex corteggiatore e scelta di Valentina Dallari due anni fa sarà uno dei single che proveranno a mettere scompiglio tra le coppie in gara. L'affascinante ragazzo romano si era fatto molto apprezzare dal pubblico nella stagione 2014/2015 di Uomini e Donne quando si era presentato come corteggiatore di Valentina Dallari e alla fine era stato anche scelto battendo la concorrenza degli altri a cominciare da Mariano Catanzaro, rivisto di recente come corteggiatore di Desirée Popper. Poi però la coppia dopo qualche mese era naufragata tra mille accuse reciproche mai troppo chiarite e Andrea Melchiorre ha preferito dedicarsi alla sua vita privata oltre che al lavoro da dj che è la sua grande passione, come per altri protagonisti di Uomini e Donne. Oggi però potrebbe ripresentarsi come protagonista in tv perché il ragazzo è stato visto partecipare alle selezioni per i nuovi 'tentatori' di Temptation Island e le probabilità di vederlo interagire con le fidanzate che rimetteranno in gioco i loro sentimenti nel dating show condotto da Filippo Bisciglia sono molto alte. Lo farà solo per rilanciare la sua immagine oppure Andrea ha voglia i innamorarsi di nuovo?

