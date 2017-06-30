Giovanni Allevi operato in Giappone, paura per il musicista

Il compositore Giovanni Allevi impegnato in un tour in Giappone è stato operato d’urgenza per un distacco alla retina. Il peggio è passato ma Allevi dovrà stare a riposo per alcune settimane, quindi gli impegni professionali sono stati rimandati a dopo la guarigione completa. Giovanni Allevi ha dichiarato che l’episodio è avvenuto proprio mentre si apprestava alla chiusura del tour orientale, non ha nascosto che questo è un momento difficile. L’artista però ha imparato una grande lezione, e si è accorto della ‘bellezza’ di ciò che aveva quando stava per perdere tutto.

Giovanni Allevi ha trovato un senso profondo in quanto accaduto e dal Giappone ha ringraziato i fan per i messaggi di stima e di affetto e su Twitter ha scritto ironicamente che spera di rivederli tutti, nel vero senso della parola. Nonostante si trovi a migliaia di chilometri, Giovanni Allevi può contare sui medici e sul personale dell’ospedale. Un’infermiera ha realizzato per lui una ghirlanda di gru origami. Sul sito personale di Allevi e sui social saranno pubblicati a breve tutti i dettagli delle modifiche ai concerti previsti.

Giovanni Allevi, dopo Ludovido Einaudi, è un fenomeno della musica italiana. Nonostante il grande successo ha ricevuto molti giudizi negativi tra cui quello di Uto Ughi. Per gli addetti ai lavori il pianista pop è frutto di un’operazione commerciale e non di innovazione musicale così come rivendica lo stesso Allevi. Il compositore ha sempre preso le critiche come offese personali, Alberto Barbadoro della sua musica dice che è banale e scontata, senza ricerca. Noi non possiamo definirci esperti del genere ma quando ascoltiamo le note di Giovanni Allevi proviamo una sensazione di leggerezza e a lui vanno i nostri auguri di pronta guarigione.