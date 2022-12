Gianluca Vialli, le condizioni si aggravano: la madre vola a Londra

Il mondo del calcio continua ad essere in apprensione, a seguito della morte dell’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic. Gianluca Vialli è in gravissime condizioni di salute a Londra e, a seguito di una dura lotta contro un tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni, il peggioramento è apparso costante. Nelle ultime ore, le condizioni di salute dell’ex allenatore appaiono peggiorate e, per questo motivo, la sua madre ottantasettenne Maria Teresa è partita da Cremona per l’Inghilterra.

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli appaiono peggiorate. L’ex giocatore di Cremonese, Sampdoria e Juve ha fatto la storia del campionato di calcio italiano, in virtù del suo incredibile fiuto del gol e di una storica coppia d’attacco con Roberto Mancini che fu in grado di conquistare l’accesso in finale in Champions League.

Purtroppo, il calciatore affronta una dura lotta contro un tumore al pancreas che, ormai da cinque anni, lo vede in condizioni costantemente peggiorate. Nell’ultimo periodo, infatti, a seguito della possibilità di acquistare la Sampdoria e rilevarla da Ferrero, l’ex attaccante aveva spiegato di doversi dedicare del tempo, aiutando il suo corpo e superando questa fase della malattia.

Le condizioni di Gianluca Vialli sembrano essere peggiorate e l'ex calciatore italiano si trova in uno stato di salute particolarmente difficile. Nelle ultime ore sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza da parte di alcuni ex compagni di squadra di Gianluca Vialli, come Mancini, Ravanelli, Cabrini, oltre che il bel messaggio di Thierry Henry. Secondo quanto riportato da alcune testate ufficiali, la madre ottantasettenne Maria Teresa è partita da Cremona per l'Inghilterra, per essere vicina a Gianluca Vialli che si trova, in questo momento, a Londra in pessime condizioni di salute.