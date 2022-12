Lionel Messi: il post del calciatore argentino diventa il più famoso su Instagram

Un ulteriore record, sicuramente minore rispetto alle gesta che il calciatore argentino ha realizzato in occasione dei Mondiali di calcio in Qatar, per Lionel Messi. Probabilmente, l’attaccante del Paris Saint-Germain vincerà il suo settimo pallone d’oro a seguito della vittoria dei mondiali con l’Argentina ma, per ora, il record che l’attaccante può essere sicuro di aver battuto è quello di post più famoso di Instagram, nonché quello di post che ha ottenuto più like sul social network in questione. Messi supera, dunque, a distanza di anni, la celebre foto dell’uovo che riuscì a battere l’incredibile record di like su Instagram.

Il post di Messi che ha ottenuto più like su Instagram

Il post che Lionel Messi ha pubblicato su Instagram, a seguito della vittoria dei campionati del mondo in Qatar da parte dell’Argentina, ha ottenuto il record per essere il post con più like sul social network. All’interno del post in questione messi mostra la grande esultanza dell’Argentina e del calciatore stesso che, finalmente, può abbracciare la coppa e il premio di miglior calciatore del torneo a seguito di una carriera intera in cui ha rincorso il sogno di ottenere anche il mondiale.

A seguito della vittoria di ogni trofeo esistente, Lionel Messi può esultare con quello che, probabilmente, sarà anche il suo settimo pallone d’Oro, nonché il pallone d’Oro alla carriera che chiuderà in maniera incredibile la sua storia nel calcio.

Le parole di Messi su Instagram

All’interno del suo post su Instagram, Lionel Messi non mostra soltanto le foto del successo e dell’esultanza, ma ha avuto modo di scrivere anche delle importanti parole.

Si tratta delle seguenti: “L’ho sognato così tante volte, l’ho desiderato così tanto che ancora non riesco a crederci. Grazie alla mia famiglia, a tutti coloro che mi sostengono e anche a tutti coloro che hanno creduto in noi. Abbiamo dimostrato ancora una volta che gli argentini, quando lottano insieme e uniti, sono in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Il merito è di questo gruppo, che è al di sopra delle individualità, è la forza di tutti coloro che lottano per lo stesso sogno che era anche il sogno di tutti gli argentini… Ce l’abbiamo fatta!”