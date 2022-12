Skriniar rinnova con l’Inter? Grande ottimismo per il ds Ausilio

Le ultime ore per l’Inter sono particolarmente frenetiche, in virtù della questione Milan Skriniar che potrebbe essere finalmente vicino al rinnovo. Il difensore dell’Inter è stato al centro di numerose trattative, che hanno riguardato anche il Paris Saint-Germain, in occasione del calciomercato estivo. Adesso, il rinnovo del calciatore sembra essere più vicino, stando alle dichiarazioni del DS Ausilio che ha spiegato di aver presentato un’offerta ufficiale. Intanto, anche il terzino e laterale sinistro dell’Inter Robin Gosens è stato tolto dal mercato, dunque i tifosi dell’Inter possono esultare per una scelta che piace a molti.

Rinnovo di Skriniar più vicino: le dichiarazioni di Piero Ausilio

Il DS Piero Ausilio dell’Inter ha spiegato di aver presentato un’offerta ufficiale per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. C’è grande ottimismo per quel che concerne il proseguimento delle trattative e del rapporto di collaborazione tra il difensore slovacco e l’Inter, come si legge dalle dichiarazioni che seguono: “C’è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev’essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto un’offerta importante. Bisogna prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage facciano le dovute riflessioni. Quello che posso constatare è la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È stramotivato, concentrato sull’Inter, poi per quel che riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando”.

Le parole di Piero Ausilio su Lautaro Martinez, Lukaku e Onana

Piero Ausilio, che ha spiegato di aver tolto ufficialmente dal mercato il laterale sinistro Robin Gosens, si è lasciato andare anche ad altre dichiarazioni, riguardanti Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e André Onana, tre calciatori dell’Inter che sono apparsi ai mondiali e, soprattutto nel caso di Martinez, hanno ottenuto anche la vittoria finale.

Su Lautaro: “Dopo la vittoria non l’ho sentito, durante il Mondiale sì. Dopo la vittoria era giusto avere dei messaggi che ci sono stati un po’ con tutta la società, con i compagni. Penso che stia recuperando dalla sbornia dell’altra sera e che si stia godendo i tifosi e la sua famiglia. Per l’Inter ci sarà tempo”.

Su Lukaku: “Come l’ho trovato? Bene, è motivato, sa che questa è un’altra pagina. Il Mondiale apparteneva alla sua Nazionale, a lui… Ora deve pensare solo all’Inter, lo vedo concentrato”.

Su André Onana: “È qui con noi da una settimana, lo sto trovando bene. Non ho chiesto quel che è successo, non mi interessa, l’importante è che sia concentrato con l’Inter”.